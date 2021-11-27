Байден готується провести переговори із Зеленським і Путіном через ескалацію.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що він "цілком можливо" проведе розмови із Президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним на тлі повідомлень про загострення українсько-російських взаємин.

Байден сказав про це, відповідаючи на питання про те, чи занепокоєний він повідомленнями про нарощування Москвою сил біля українського кордону і словами Зеленського про можливу підготовку перевороту в Україні, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я занепокоєний. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою. І ми виступаємо проти того, що навіть віддалено наближається до того, про що говорили", – сказав Байден.

Байден не уточнив, коли чи в якому форматі можуть відбутися розмови з Зеленським і Путіним.

Напередодні видання The New York Times написало: адміністрація Джо Байдена визначає "червоні лінії" для Росії, перетин котрих може викликати комплекс певних рішучих заходів з боку Вашингтона. Наразі ж Білий дім прагне використовувати дипломатичні інструменти, аби віднадити Кремль від можливої агресії. Співрозмовники NYT не виключили, що Байден зважиться на другу зустріч із Путіном.

Водночас офіційні особи США разом з партнерами випрацьовують варіанти покарання РФ за будь-які нові провокації – включаючи нові економічні санкції проти російських банків і виробників енергії. Серед варіантів також накладення санкцій на користування російським олігархам Visa та Mastercard й обмеження на в’їзд.

23 листопада у представника Держдепу США Неда Прайса поцікавилися, як діятимуть США у разі наступу РФ на Україну. Той запевнив, що Вашингтон готовий до "найнепередбачуванішого" розвитку подій, але вдаватися у деталі не міг.