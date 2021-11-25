Галицькі хроніки COVID-19: 26 листопада 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 428 673 хворих на сovid-19. За минулу добу 1526 нових випадків: 850 – на Львівщині, 363 – на Тернопіллі та 313 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 46 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 24 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 19 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,36% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 133 смерті від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 листопада 2021 р. (08:00): 101 364 випадки, 363 нових
Тернопіль – 132 особи
Бережанський район – 13 осіб
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 12 осіб
Гусятинський район – 13 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 16 осіб
Зборівський район – 12 осіб
Козівський район – 18 осіб
Кременецький район – 25 осіб
Лановецький район – 15 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 12 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 18 осіб
Тернопільський район – 23 особи
Чортківський район – 32 особи
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 листопада 2021 р. (08:00): 207 286 випадків, 850 нових
Львів – 271 особа
Бродівський район – 18 осіб
Буський район – 25 осіб
Городоцький район – 47 осіб
Дрогобицький район – 60 осіб
Жидачівський район – 18 осіб
Жовківський район – 45 осіб
Золочівський район – 42 особи
Кам'янко-Бузький район – 39 осіб
Миколаївський район – 10 осіб
Мостиський район – 15 осіб
Перемишлянський район – 17 осіб
Пустомитівський район – 47 осіб
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район – 14 осіб
Сколівський район – 9 осіб
Сокальський район – 55 осіб
Старосамбірський район – 8 осіб
Стрийський район – 60 осіб
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 40 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 листопада 2021 р. (08:00): 120 023 випадки, 313 нових
Івано-Франківськ – 49 осіб
Тисменицький район – 6 осіб
Надвірнянський район – 22 особи
Косівський район – 24 особи
Калуський район – 53 особи
Долинський район – 22 особи
Галицький район – 17 осіб
Коломийський район – 45 осіб
Рожнятівський район – 12 осіб
Богородчанський район – 29 осіб
Городенківський район – 9 осіб
Верховинський район – 8 осіб
Рогатинський район – 17 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
26.11.2021