Галицькі хроніки COVID-19: 26 листопада 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 428 673 хворих на сovid-19. За минулу добу 1526 нових випадків: 850 – на Львівщині, 363 – на Тернопіллі та 313 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 46 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 24 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 19 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,36% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 133 смерті від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 листопада 2021 р. (08:00): 101 364 випадки, 363 нових

 

Тернопіль – 132 особи

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 12 осіб

Гусятинський район – 13 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 12 осіб

Козівський район – 18 осіб

Кременецький район – 25 осіб

Лановецький район – 15 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 12 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 18 осіб

Тернопільський район – 23 особи

Чортківський район – 32 особи

Шумський район – 2 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 листопада 2021 р. (08:00): 207 286 випадків, 850 нових

 

Львів – 271 особа

Бродівський район – 18 осіб

Буський район – 25 осіб

Городоцький район – 47 осіб

Дрогобицький район – 60 осіб

Жидачівський район – 18 осіб

Жовківський район – 45 осіб

Золочівський район – 42 особи

Кам'янко-Бузький район – 39 осіб

Миколаївський район – 10 осіб

Мостиський район – 15 осіб

Перемишлянський район – 17 осіб

Пустомитівський район – 47 осіб

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 14 осіб

Сколівський район – 9 осіб

Сокальський район – 55 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 60 осіб

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 40 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 листопада 2021 р. (08:00): 120 023 випадки, 313 нових

 

Івано-Франківськ – 49 осіб

Тисменицький район – 6 осіб

Надвірнянський район – 22 особи

Косівський район – 24 особи

Калуський район – 53 особи

Долинський район – 22 особи

Галицький район – 17 осіб

Коломийський район – 45 осіб

Рожнятівський район – 12 осіб

Богородчанський район – 29 осіб

Городенківський район – 9 осіб

Верховинський район – 8 осіб

Рогатинський район – 17 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).

 

 

26.11.2021

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