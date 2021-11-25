В Україні запустили проєкт, який розповідає про 805 тисяч імен жертв Голодомору.

 

Фонд Музею Голодомору організував у четвер інтерактивну акцію “Прорости зерна правди” для презентації першого всеукраїнського поіменного пошуку жертв Голодомору. Під час заходу в Києві представили оновлення для краудфандингової платформи “Зерна правди”, на якій власне запрацювала нова функція поіменного пошуку людей, котрі загинули під час Великого голоду 1932–1933 років.

 

 

Загалом у базу для пошуку імпортовано більш ніж 805 тисяч імен жертв Голодомору, повідомили організатори. Це стало можливим завдяки оцифруванню мартирологу, складеного 2008 року в рамках проєкту “Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні”.

 

Під час презентації Юлія Новобранець, авторка ідеї та керівниця “Зерна правди”, розповіла, як проходило оцифровування мартирологу, як зараз працює онлайн-пошук і яку інформацію можуть дізнатися користувачі.

 

Юлія Коцур, заступниця генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, розповіла про те, як у 2008 році створювалася Національна книга пам'яті та як вона поповнюється нині.

 

На платформу "Зерна правди" імпортовано понад 805 тисяч імен жертв із 17 областей України. Загалом Національна книга пам'яті – це 19 томів з даними жертв Голодомору. На сьогодні це найбільш репрезентативне видання, у рамках роботи над яким науковцями опрацьовано національні й місцеві архіви, опитано свідків і укладено поки найбільший реєстр жертв Голодомору.

 

Краудфандингова платформа “Зерна правди” була створена у 2020 році, її розробником виступила українська ІТ-компанія SoftServe. В основі платформи закладено філософію поіменного вшанування кожної з мільйонів жертв Голодомору-геноциду. Кожен благодійний внесок відкриває одну віртуальну зернину. Вона є персональною та вшановує одну жертву геноциду: містить ім’я, вік та назву населеного пункту людини, котра загинула від Голодомору. Кожен користувач може ввести у пошук прізвище або назву населеного пункту і дізнатися правду про історію свого роду в часи Голодомору.

 

25.11.2021

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