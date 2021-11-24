NASA запустила космічний зонд для зіткнення з астероїдом.

Таким чином науковці спробують змінити курс великого космічного тіла.

У вівторок, 23 листопада, о 22:21 (за тихоокеанським часом) з військового космодрому Ванденберг у Каліфорнії стартував безпілотний космічний зонд DART, який стане першим в історії космічним «камікадзе». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Американська космічна аґенція NASA запустила DART для навмисного зіткнення з астероїдом з метою змінити його орбіту. Запуск космічного зонда було здійснено за допомогою ракети-носія Falcon 9, створеною компанією SpaceX.

Як розрахували науковці NASA, планове зіткнення з астероїдом Діморфос (Dimorphos) має відбутися щойно в жовтні 2022 року. Зіткнення відбудеться на відстані 11 мільйонів кілометрів від Землі. У NASA розраховують, що місія DART вартістю 330 мільйонів доларів дозволить отримати нові дані про те, як захистити Землю від евентуальної сутички з астероїдом.

Діморфос, супутник астероїда Дідімос, має діаметр близько 160 метрів. На даний момент він не становить небезпеки для Землі. Після зіткнення зі зондом DART орбітальний період Діморфоса, який наразі близько 12 годин, повинен скоротитися щонайменше на 73 секунди, а можливо навіть на 10 хвилин.

На 2024 рік заплановано також місію Європейського космічного агентства ESA під назвою Hera, яка дозволить ретельніше вивчити наслідки зіткнення з астероїдом.

На даний час ученим не відомі астероїди, які в осяжному майбутньому здатні врізатися в Землю. Загалом дослідники ідентифікували близько 27 тисяч астероїдів поблизу нашої планети. Близько 10 тисяч із них мають діаметр понад 140 метрів.