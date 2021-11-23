Галицькі хроніки COVID-19: 24 листопада 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 425 122 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 311 нових випадків: 511 – на Львівщині, 275 – на Тернопіллі та 525 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 75 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 45 – у Львівській області, 10 – у Тернопільській області, 20 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 005 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 листопада 2021 р. (08:00): 100 662 випадків, 275 нових
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 листопада 2021 р. (08:00): 205 388 випадків, 511 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 листопада 2021 р. (08:00): 119 072 випадків, 525 нових
Івано-Франківськ – 116 осіб
Тисменицький район – 15 осіб
Надвірнянський район – 16 осіб
Снятинський район – 5 осіб
Косівський район – 19 осіб
Калуський район – 58 осіб
Долинський район – 59 осіб
Тлумацький район – 20 осіб
Галицький район – 32 особи
Коломийський район – 35 осіб
Рожнятівський район – 23 особи
Богородчанський район – 62 особи
Городенківський район – 23 особи
Верховинський район – 11 осіб
Рогатинський район – 31 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
24.11.2021