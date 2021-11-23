Галицькі хроніки COVID-19: 24 листопада 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 425 122 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 311 нових випадків: 511 – на Львівщині, 275 – на Тернопіллі та 525 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 75 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 45 – у Львівській області, 10 – у Тернопільській області, 20 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,35% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 005 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 листопада 2021 р. (08:00): 100 662 випадків, 275 нових

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 листопада 2021 р. (08:00): 205 388 випадків, 511 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 листопада 2021 р. (08:00): 119 072 випадків, 525 нових

Івано-Франківськ – 116 осіб

Тисменицький район – 15 осіб

Надвірнянський район – 16 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 19 осіб

Калуський район – 58 осіб

Долинський район – 59 осіб

Тлумацький район – 20 осіб

Галицький район – 32 особи

Коломийський район – 35 осіб

Рожнятівський район – 23 особи

Богородчанський район – 62 особи

Городенківський район – 23 особи

Верховинський район – 11 осіб

Рогатинський район – 31 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)