США мають намір надати Україні зброю через загрозу вторгнення Росії.

Йдеться про комплекси Javelin, міномети, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та гелікоптери Мі-17.

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість відправки до Україну своїх радників, а також додаткового озброєння з огляду на інформацію про те, що Росія стягує війська до українського кордону. Повідомлення про це у вівторок, 23 листопада, опублікував телеканал CNN із покликом на джерела в Білому домі. За деякою інформацією вторгнення Росії може статися в січні наступного року.

За даними CNN, Сполучені Штати мають намір поставити до України нову партію протитанкових ракетних комплексів Javelin та міномети. Також розглядається можливість відправлення туди партії переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та закуплених раніше у Росії гелікоптерів Мі-17, які спочатку призначалися для афганської армії.

Водночас, як стверджує CNN, деякі чиновники адміністрації США висловлюють стурбованість щодо того, що Москва може розцінити такі поставки як спробу Вашінґтона поважно ескалувати ситуацію.

Телеканал також отримав відомості і про те, що американська сторона веде перемовини з європейськими партнерами щодо розробки нового пакету санкцій на випадок, якщо Росія скоїть вторгнення на територію України.

Нагадаємо, що ще у жовтні деякі американські видання, наприклад, The Washington Post і Politico, опублікували повідомлення про те, що Росія розширює свою військову присутність на кордоні з Україною. Також були опубліковані супутникові знимки, на яких відображено скупчення танків та іншої бронетехніки збройних сил РФ біля міста Єльня в Смоленській області, приблизно за 250 км від кордону з Україною.