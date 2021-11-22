Галицькі хроніки COVID-19: 23 листопада.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 423 811 хворих на сovid-19. За минулу добу 773 нових випадків: 540 – на Львівщині, 99 – на Тернопіллі та 134 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 72 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 45 – у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 16 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,34% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 9 930 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 листопада 2021 р. (08:00): 100 387 випадків, 99 нових
Тернопіль – 29 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 1 особа
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 29 осіб
Теребовлянський район – 7 осіб
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 листопада 2021 р. (08:00): 204 877 випадків, 540 нових
Львів – 159 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 листопада 2021 р. (08:00): 118 547 випадків, 134 нових
Івано-Франківськ – 52 особи
Тисменицький район – 17 осіб
Надвірнянський район – 7 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 18 осіб
Калуський район – 3 особи
Долинський район – 5 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 9 осіб
Рожнятівський район – 15 осіб
Богородчанський район – 3 особи
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
23.11.2021