Галицькі хроніки COVID-19: 23 листопада.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 423 811 хворих на сovid-19. За минулу добу 773 нових випадків: 540 – на Львівщині, 99 – на Тернопіллі та 134 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 72 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 45 – у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 16 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,34% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 9 930 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 листопада 2021 р. (08:00): 100 387 випадків, 99 нових

Тернопіль – 29 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 1 особа

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 29 осіб

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 9 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 листопада 2021 р. (08:00): 204 877 випадків, 540 нових

Львів – 159 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 листопада 2021 р. (08:00): 118 547 випадків, 134 нових

Івано-Франківськ – 52 особи

Тисменицький район – 17 осіб

Надвірнянський район – 7 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 18 осіб

Калуський район – 3 особи

Долинський район – 5 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 9 осіб

Рожнятівський район – 15 осіб

Богородчанський район – 3 особи

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)