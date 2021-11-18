На міністра аграрної політики готували замах.

 

Правоохоронці затримали групу осіб, котра планувала замах на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.

 

 

Міністри Монастирський і Лещенко на брифінґу

 

Про це заявив на брифінґу у четвер міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомила аґенція "Укрінформ".

 

З його слів, замах пов’язаний із діяльністю Лещенка у 2018 році, ще до його призначення міністром. Монастирський повідомив, що замовники замаху намагалися відібрати у нього майно та вибити уявні борги. Замовниками вбивства були громадянка України і громадян США.

 

У серпні до Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції надійшла інформація про те, що громадянка України шукає кілера для вчинення замовного вбивства. "Така інформація - вона завжди перевіряється на її реалістичність, доцільність роботи по цьому напрямку, і у цьому випадку була проведена оперативна комбінація, передбачена КПК України, яка називається "контроль за вчиненням злочину", - поінформував Монастирський.

 

Він зазначив, що замовницю вивели на іншу особу, яка, за оперативними задумом Нацполіції, виконувала роль кілера.

 

"Усе спілкування між замовницею та кілером – це все зафіксовано у межах кримінального провадження у рамках негласних слідчо-розшукових дій. Також було зафіксовано, що, власне, є ще один замовник, це громадянин США, і він є основним замовником цього злочину", - підкреслив голова МВС.

 

Монастирський стверджує, що Лещенко став не єдиним об'єктом, убивство якого замовив цей громадянин США у підставного кілера. Міністр стверджує, що зловмисник замовив раніше вбивство громадянина, який був колектором, що мав вибивати борги із бізнес-партнера цього громадянина США, з яким він співпрацював у 2018 році.

 

“За вибивання боргів було взято 150 тисяч доларів, які колектор не повернув цьому громадянину США, внаслідок чого останній прийняв рішення його вбити і здійснив таке замовлення. Це було щодо цієї особи імітовано”, - сказав Монастирський.

 

З його слів, правоохоронці зімітували вбивство колектора, а на підтвердження замовнику скинули фотографію, на котрій було зображено уявне “поховання” замовленої людини. "Вони переконалися в тому, що дійсно кілер реально виконує замовлення. І вони звернулися одразу по наступне замовлення (щодо Лещенка, - Z)”, - сказав голова МВС.

 

Увечері в середу, 17 липня, відбулася зустріч замовників і “кілера” у ресторані, на якій повністю обговорили всі деталі замовлення.

 

“Було надано завдаток у розмірі 20 тисяч доларів до виконання цього злочину, і громадянин США мав виїхати з України після цього, а злочин мав бути вчинений після того, як він буде на території США. Тож було прийнято рішення про затримання цієї особи у порядку статті 208 КПК України, поінформовано, відповідно, посольство США, і тільки після цього був поінформований сам потерпілий, Роман Лещенко, про те, що щодо нього готувався такий злочин”, - розповів очільник МВС.

 

Монастирський продемонстрував оперативне відео, на якому співрозмовники обговорюють деталі убивства.

 

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко був здивований, що його планували вбити через корпоративний конфлікт 2018 року.

 

Роман Лещенко

 

“Для мене є певним шоком, що ситуація 2018 року, яка носить виключно цивільно-правовий характер, з точки зору шахрайських дій громадянина США, не лише по відношенню до мене, але до інших аграріїв... Маніпуляції, медійні атаки, шантаж, який здійснювався різними особами, я жодним чином на них не реагував, оскільки є правова площина для вирішення цих питань”, - прокоментував Лещенко.

 

Він додав, що виграв всі суди у справі щодо корпоративного конфлікту, який стався у 2018 році. А у своєму інтерв’ю виданню KyivPost у січні 2021 року детально розповів про цей конфлікт.

 

“Ця ситуація для мене шокуюча, але я просто хочу сказати наступне: якщо хтось вважає, що будь-які погрози, замах і шантаж або фізичне усунення міністра аграрної політики дасть можливість уникнути юридичної відповідальності, то я хочу запевнити, що у вас немає ніяких перспектив у цьому питанні, оскільки всі матеріали та дані про українську землю знаходиться у правоохоронних органах і залякуючи ви нічого не досягнете”, - сказав він.

 

Лещенко також розповів, що відколи він у 2020 році очолив Держгеокадастр, то має державну охорону: членам його родини постійно погрожують через земельні питання.

 

"Я не був на жодній посаді. Це був 2018 рік. Я був аграрієм, який працював у сільському господарстві й ніякого відношення до політичної діяльності взагалі не мав", - сказав Лещенко.

 

Водночас міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що події, пов'язані із цією справою, відбувалися саме у 2018 році. "Тобто до того, як пан Роман обійняв будь-яку державну посаду", - підтвердив він.

 

18.11.2021

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