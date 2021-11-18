"Росія добиває переговори": Лавров опублікував листування з Берліном і Парижем.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія своїми діями добиває "Нормандський формат" і нищить залишки довіри до себе.

У такий спосіб Кулеба прокоментував оприлюднення Росією конфіденційного дипломатичного листування між міністерствами закордонних справ Німеччини, Франції та Росії, передає "Укрінформ".

"З приводу публікації дипломатичного листування, яке відбувається в "нормандському форматі", хочеться якось саркастично пожартувати та потролити, але насправді нічого гарного у цьому немає. Росія своїми діями просто добиває "нормандський формат", демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку, і, безумовно, підриває залишки довіри до себе", – заявив Кулеба під час онлайн-брифінґу у четвер.

З його слів, голови МЗС України, Німеччини та Франції домовилися що "не подарують Росії розкіш знищити "нормандський формат" чужими руками".

"Ми будемо працювати над залученням Росії до переговорного процесу, до дипломатичних зусиль з урегулювання цього конфлікту. Те, що Росії після такої публікації не можуть довіряти навіть дипломати, безумовно, додатково ускладнить цю роботу. Але ми будемо працювати, тому що Україна зацікавлена в мирі, в справедливих рішеннях і в безпеці", – наголосив голова української дипломатії.

Коментуючи майбутнє "нормандського формату", Кулеба зауважив, що єдиною альтернативою дипломатичному процесу є військовий процес. "Україна разом з Німеччиною та Францією продовжуватимуть наполягати, що нам потрібно рухатися шляхом виконання Мінських домовленостей і шляхом подальшого функціонування "нормандського формату", – резюмував міністр.

Міністерство закордонних справ Росії 17 листопада опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з головами МЗС Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Згідно з версією МЗС Росії, підходи Росії до проведення можливої ​​міністерської зустрічі четвірки "зазнають спотворення".

Москва, зокрема, опублікувала листа Лаврова від 29 жовтня Маасу та Ле Дріану разом із проєктом підсумкової заяви голів МЗС держав-учасниць "нормандського формату" за підсумками зустрічі, котра планувалася в листопаді. Далі розміщено спільну відповідь голів зовнішньополітичних відомств Німеччини та Франції від 4 листопада.

Маас та Ле Дріан наголошують, що "всі сторони конфлікту мають виконувати мінські угоди в повному обсязі". При цьому вони висловлюють незгоду з великою кількістю оцінок, даних у проєкті заяви. Серед них, зокрема, тези про "внутрішньоукраїнський" конфлікт чи посередницьку роль Росії поряд з ОБСЄ у ТКГ.

Критика також спрямована проти типової для Москви пропозиції про "налагодження прямого діалогу між Києвом, Донецьком і Луганськом".

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції запропонували свій порядок денний. Першим його пунктом є "стабілізація режиму припинення вогню". Далі запропоновано спільний "Проєкт підсумкових домовленостей".

У своїй відповіді від 6 листопада Лавров висловив розчарування відповідями німецького та французького візаві та повторив колишні тези Москви у розширеному варіанті, а також знайшов привід відмовитися від зустрічі "нормандського формату" 11 листопада в Парижі.