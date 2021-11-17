Галицькі хроніки COVID-19: 17 листопада.

Станом на 09:00 17 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 414 744 хворих на сovid-19. За минулу добу 1730 нових випадків: 721 – на Львівщині (проведено 1758 ПЛР-досліджень), 367 – на Тернопіллі (проведено 2097 ПЛР-досліджень) та 642 – на Івано-Франківщині (проведено 2273 ПЛР-дослідження).

В усіх трьох галицьких оластях вперше від 18 липня тижнева кількість нових захворювань менша, ніж попереднього тижня.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 92 летальні випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 49 – у Львівській області, 18 – у Тернопільській області, 25 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 листопада (09:00): 98 636 випадків, 367 нових

Тернопіль – 92 особи

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 16 осіб

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 37 осіб

Зборівський район – 16 осіб

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 43 особи

Лановецький район – 14 осіб

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 30 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 16 осіб

Тернопільський район – 45 осіб

Чортківський район – 26 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 листопада (09:00): 200 597 випадків, 721 новий

Львів – 223 особи

Бродівський район – 9 осіб

Буський район – 18 осіб

Городоцький район – 27 осіб

Дрогобицький район – 15 осіб

Жидачівський район – 12 осіб

Жовківський район – 50 осіб

Золочівський район – 66 осіб

Кам’янка-Бузький район – 32 особи

Миколаївський район – 25 осіб

Мостиський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 14 осіб

Пустомитівський район – 51 особа

Радехівський район – 18 осіб

Самбірський район – 25 осіб

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 28 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 74 особи

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 13 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 листопада (09:00): 115 541 випадок, 642 нові

Івано-Франківськ – 165 осіб

Галицький район – 35 осіб

Городенківський район – 34 особи

Богородчанський район – 60 осіб

Верховинський район – 8 осіб

Долинський район – 54 особи

Калуський район – 91 особа

Коломийський район – 54 особи

Косівський район – 27 осіб

Надвірнянський район – 21 особа

Рогатинський район – 30 осіб

Рожнятівський район – 19 осіб

Тисменицький район – 25 осіб

Тлумацький район – 19 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.