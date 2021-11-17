Галицькі хроніки COVID-19: 17 листопада.

Станом на 09:00 17 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 414 744 хворих на сovid-19. За минулу добу 1730 нових випадків: 721 – на Львівщині (проведено 1758 ПЛР-досліджень), 367 – на Тернопіллі (проведено 2097 ПЛР-досліджень) та 642 – на Івано-Франківщині (проведено 2273 ПЛР-дослідження).
В усіх трьох галицьких оластях вперше від 18 липня тижнева кількість нових захворювань менша, ніж попереднього тижня.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 92 летальні випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 49 – у Львівській області, 18 – у Тернопільській області, 25 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 листопада (09:00): 98 636 випадків, 367 нових
Тернопіль – 92 особи
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 16 осіб
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 37 осіб
Зборівський район – 16 осіб
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 43 особи
Лановецький район – 14 осіб
Монастириський район – 6 осіб
Підволочиський район – 30 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 16 осіб
Тернопільський район – 45 осіб
Чортківський район – 26 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 листопада (09:00): 200 597 випадків, 721 новий
Львів – 223 особи
Бродівський район – 9 осіб
Буський район – 18 осіб
Городоцький район – 27 осіб
Дрогобицький район – 15 осіб
Жидачівський район – 12 осіб
Жовківський район – 50 осіб
Золочівський район – 66 осіб
Кам’янка-Бузький район – 32 особи
Миколаївський район – 25 осіб
Мостиський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 14 осіб
Пустомитівський район – 51 особа
Радехівський район – 18 осіб
Самбірський район – 25 осіб
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 28 осіб
Старосамбірський район – 8 осіб
Стрийський район – 74 особи
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 13 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 листопада (09:00): 115 541 випадок, 642 нові
Івано-Франківськ – 165 осіб
Галицький район – 35 осіб
Городенківський район – 34 особи
Богородчанський район – 60 осіб
Верховинський район – 8 осіб
Долинський район – 54 особи
Калуський район – 91 особа
Коломийський район – 54 особи
Косівський район – 27 осіб
Надвірнянський район – 21 особа
Рогатинський район – 30 осіб
Рожнятівський район – 19 осіб
Тисменицький район – 25 осіб
Тлумацький район – 19 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
17.11.2021