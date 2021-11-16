Галицькі хроніки COVID-19: 16 листопада.

Станом на 09:00 16 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 413 044 хворих на сovid-19. За минулу добу 1370 нових випадків: 770 – на Львівщині (проведено 1758 ПЛР-досліджень), 275 – на Тернопіллі (проведено 1772 ПЛР-дослідження) та 325 – на Івано-Франківщині (проведено 1761 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 78 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 45 – у Львівській області, 15 – у Тернопільській області, 18 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 листопада (09:00): 98 269 випадків, 280 нових
(за даними Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України - 275 нових випадків)
Тернопіль – 140 осіб
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 27 осіб
Лановецький район – 9 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 2 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 19 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 листопада (09:00): 199 876 випадків, 770 нових
Львів – 239 осіб
Бродівський район – 24 особи
Буський район – 10 осіб
Городоцький район – 24 особи
Дрогобицький район – 16 осіб
Жидачівський район – 17 осіб
Жовківський район – 18 осіб
Золочівський район – 72 особи
Кам'янко-Бузький район – 16 осіб
Миколаївський район – 26 осіб
Мостиський район – 19 осіб
Перемишлянський район – 42 особи
Пустомитівський район – 23 особи
Радехівський район – 12 осіб
Самбірський район – 15 осіб
Сколівський район – 6 осіб
Сокальський район – 70 осіб
Старосамбірський район – 12 осіб
Стрийський район – 53 особи
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 63 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 листопада (09:00): 114 899 випадків, 325 нових
Івано-Франківськ – 103 особи
Богородчанський район – 5 осіб
Верховинський район – 11 осіб
Галицький район – 7 осіб
Городенківський район – 11 осіб
Долинський район – 12 осіб
Калуський район – 7 осіб
Коломийський район – 24 особи
Косівський район – 38 осіб
Надвірнянський раон – 36 осіб
Рогатинський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 18 осіб
Снятинський район – 4 особи
Тисменицький район – 24 особи
Тлумацький район – 19 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
16.11.2021