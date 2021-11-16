Галицькі хроніки COVID-19: 16 листопада.

Станом на 09:00 16 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 413 044 хворих на сovid-19. За минулу добу 1370 нових випадків: 770 – на Львівщині (проведено 1758 ПЛР-досліджень), 275 – на Тернопіллі (проведено 1772 ПЛР-дослідження) та 325 – на Івано-Франківщині (проведено 1761 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 78 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 45 – у Львівській області, 15 – у Тернопільській області, 18 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 листопада (09:00): 98 269 випадків, 280 нових

(за даними Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України - 275 нових випадків)

Тернопіль – 140 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 27 осіб

Лановецький район – 9 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 2 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 19 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 листопада (09:00): 199 876 випадків, 770 нових

Львів – 239 осіб

Бродівський район – 24 особи

Буський район – 10 осіб

Городоцький район – 24 особи

Дрогобицький район – 16 осіб

Жидачівський район – 17 осіб

Жовківський район – 18 осіб

Золочівський район – 72 особи

Кам'янко-Бузький район – 16 осіб

Миколаївський район – 26 осіб

Мостиський район – 19 осіб

Перемишлянський район – 42 особи

Пустомитівський район – 23 особи

Радехівський район – 12 осіб

Самбірський район – 15 осіб

Сколівський район – 6 осіб

Сокальський район – 70 осіб

Старосамбірський район – 12 осіб

Стрийський район – 53 особи

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 63 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 листопада (09:00): 114 899 випадків, 325 нових

Івано-Франківськ – 103 особи

Богородчанський район – 5 осіб

Верховинський район – 11 осіб

Галицький район – 7 осіб

Городенківський район – 11 осіб

Долинський район – 12 осіб

Калуський район – 7 осіб

Коломийський район – 24 особи

Косівський район – 38 осіб

Надвірнянський раон – 36 осіб

Рогатинський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 18 осіб

Снятинський район – 4 особи

Тисменицький район – 24 особи

Тлумацький район – 19 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.