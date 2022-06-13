Львівська філармонія передасть на допомогу ЗСУ майже 150 тисяч. Збір коштів триває.

У Львові відбувся благодійний ярмарок, який організував колектив Львівської філармонії та філармонійного оркестру INSO-Lviv. До музикантів доєдналися львівські ресторації, кав'ярні, кондитерські, митці та крафтові майстерні.

 

 

Ярмарок – лиш частина благодійного збору. Весь наступний тиждень на сторінці оркестру INSO-Lviv триватиме онлайн-аукціон з найрізноманітнішими лотами: від зіркових зустрічей до автентичних вишиванок і ексклюзивних картин.

 

Дізнатися більше про лоти та зробити власну ставку можна за посиланням: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=455426359917570&id=100063506296349

 

«Ми не очікували такої кількості й активності серед відвідувачів. Ярмарок відвідали люди з усієї України. Діти несли заощадження, аби пожертвувати їх нашим захисникам. І дорослі, і малеча з радістю слухали музику, писали листи захисникам, завдяки яким ми маємо можливість зустрічатись. Ми вдячні кожному, хто долучився до ярмарку солодощами, випічкою, сувенірами і майстерками, кожному, хто з нашої імпровізованої сцени творив музику, зокрема Львівській національній академічній чоловічій хоровій капелі "Дударик", Духовій капелі Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії, піаністам Оксані Рапіті та Мирославу Драгану та джаз-бенду «Авангард», адже завдяки цій синергії добра нам вдалось зібрати 143 716 гривень. Усі кошти будуть передані воїнам, які боронять нашу з вами незалежність», — кажуть у філармонії.

 

 

На цьому заході також мала виступити Ніно Катамадзе, однак потяг Ніно через тривоги спізнився, тож артистка не встигла на ярмарок. Але її концерт відбудеться 17 червня у філармонії разом з INSO-Lviv та Ніколозом Рачвелі.

 

Детальніша інформація про подію та квитки за посиланням: https://philharmonia.lviv.ua/event/nino-katamadze/

 

Всі кошти з продажу квитків будуть скеровані на допомогу ЗСУ.


 

13.06.2022

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