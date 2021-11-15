Галицькі хроніки COVID-19: 15 листопада.

Станом на 09:00 15 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 411 669 хворих на сovid-19. За минулу добу 1066 нових випадків: 537 – на Львівщині, 224 – на Тернопіллі (проведено 602 ПЛР-дослідження) та 305 – на Івано-Франківщині (проведено 1271 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 28 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 11 – у Львівській області, 12 – у Тернопільській області, п'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 листопада (09:00): 97 989 випадків, 224 нові
Тернопіль – 36 осіб
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 13 осіб
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 14 осіб
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 19 осіб
Козівський район – 13 осіб
Кременецький район – 16 осіб
Лановецький район – 15 осіб
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 листопада (09:00): 199 106 випадків, 537 нових
Львів – 178 осіб
Бродівський район – 19 осіб
Буський район – 12 осіб
Городоцький район – 30 осіб
Дрогобицький район – 63 особи
Жидачівський район – 35 осіб
Кам’янка-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 8 осіб
Мостиський район – 24 особи
Перемишлянський район – 12 осіб
Самбірський район – 20 осіб
Сокальський район – 54 особи
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 40 осіб
Яворівський район – 35 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 листопада (09:00): 114 574 випадки, 305 нових
Івано-Франківськ – 23 особи
Богородчанський район – 17 осіб
Верховинський район – 9 осіб
Галицький район – 38 осіб
Городенківський район – 11 осіб
Долинський район – 36 осіб
Калуський район – 1 особа
Коломийський район – 95 осіб
Косівський район – 10 осіб
Надвірнянський район – 6 осіб
Рогатинський район – 24 особи
Рожнятівський район – 11 осіб
Снятинський район – 15 осіб
Тисменицький район – 9 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
15.11.2021