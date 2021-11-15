Галицькі хроніки COVID-19: 15 листопада.

Станом на 09:00 15 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 411 669 хворих на сovid-19. За минулу добу 1066 нових випадків: 537 – на Львівщині, 224 – на Тернопіллі (проведено 602 ПЛР-дослідження) та 305 – на Івано-Франківщині (проведено 1271 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 28 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 11 – у Львівській області, 12 – у Тернопільській області, п'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 листопада (09:00): 97 989 випадків, 224 нові

Тернопіль – 36 осіб

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 13 осіб

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 14 осіб

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 19 осіб

Козівський район – 13 осіб

Кременецький район – 16 осіб

Лановецький район – 15 осіб

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 листопада (09:00): 199 106 випадків, 537 нових

Львів – 178 осіб

Бродівський район – 19 осіб

Буський район – 12 осіб

Городоцький район – 30 осіб

Дрогобицький район – 63 особи

Жидачівський район – 35 осіб

Кам’янка-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 8 осіб

Мостиський район – 24 особи

Перемишлянський район – 12 осіб

Самбірський район – 20 осіб

Сокальський район – 54 особи

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 40 осіб

Яворівський район – 35 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 листопада (09:00): 114 574 випадки, 305 нових

Івано-Франківськ – 23 особи

Богородчанський район – 17 осіб

Верховинський район – 9 осіб

Галицький район – 38 осіб

Городенківський район – 11 осіб

Долинський район – 36 осіб

Калуський район – 1 особа

Коломийський район – 95 осіб

Косівський район – 10 осіб

Надвірнянський район – 6 осіб

Рогатинський район – 24 особи

Рожнятівський район – 11 осіб

Снятинський район – 15 осіб

Тисменицький район – 9 осіб





Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.