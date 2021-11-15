Суд стягнув з ЛОДА борг за спорудження пам’ятника Скорику.

 

Підприємець відсудив в управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації 419 тисяч гривень за роботи зі встановлення пам’ятника композиторові Мирославу Скорику на Личаківському цвинтарі. Про це повідомили «Наші гроші. Львів».

 

 

Пам’ятник Герою України, композиторові Мирославу Сукорику урочисто відкрили на Личаківському кладовищі за участі голови ЛОДА Максима Козицького та його заступника Івана Собка 5 червня цього року.

 

Відповідний тендер від УКБ  Львівської ОДА у грудні 2020 року виграв підприємець Орест Дума. За 1,1 мільйона гривень він мав виготовити проєктно-кошторисну документацію та встановити пам’ятник.

 

На могилі композитора встановили бронзовий барельєф та скульптуру «Плакальниця» − дівчини, яка тужить і плаче, бо митець покинув цей світ.

 

Оплату за пам’ятник, відповідно до умов договору, розділили на дві частини – в 2020 році підприємцеві мали заплатити 685 тисяч гривень, а в 2021 році – 419 тисяч гривень.

 

Хоча Орест Дума надсилав УКБ документи про закінчення робіт, але з невідомих причин в ЛОДА їх не отримали. У суді представники управління заявили, що роботи не були оплачені через те, що підприємець не мав ліцензії на роботи класу наслідків СС2.

 

 

Суддя Господарського суду Львівської області Тарас Рим підтримав підприємця та стягнув на його користь 419 тисяч гривень з управління капбудівництва. Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому 2 листопада 2021 року. Він зазначив, що відсутність ліцензії – не привід не заплатити кошти, бо саме ж управління не вимагало ліцензії на торгах і підписало договір з підприємцем.

 

Фото loda.gov.ua

15.11.2021

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