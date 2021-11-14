Галицькі хроніки COVID-19: 14 листопада.

Станом на 09:00 14 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 410 610 хворих на сovid-19. За минулу добу 1439 нових випадків: 535 – на Львівщині, 393 – на Тернопіллі та 511 – на Івано-Франківщині (проведено 1656 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 32 летальні випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 18 – у Львівській області, 12 – у Тернопільській області, двоє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 листопада (09:00): 97 765 випадків, 393 нових
Тернопіль – 83 особи
Бережанський район – 22 особи
Борщівський район – 13 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 22 особи
Заліщицький район – 30 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 27 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 20 осіб
Лановецький район – 14 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський район – 27 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 20 осіб
Тернопільський район – 38 осіб
Чортківський район – 24 особи
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 листопада (09:00): 198 569 випадки, 535 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 листопада (09:00): 114 269 випадків, 511 нових
Івано-Франківськ – 103 особи
Богородчанський район – 21 особа
Галицький район – 13 осіб
Городенківський район – 12 осіб
Долинський район – 6 осіб
Калуський район – 108 осіб
Коломийський район – 61 особа
Косівський район – 50 осіб
Надвірнянський район – 69 осіб
Рогатинський район – 4 особи
Рожнятівський район – 8 осіб
Снятинський район – 33 особи
Тисменицький район – 23 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
14.11.2021