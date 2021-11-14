Галицькі хроніки COVID-19: 14 листопада.

Станом на 09:00 14 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 410 610 хворих на сovid-19. За минулу добу 1439 нових випадків: 535 – на Львівщині, 393 – на Тернопіллі та 511 – на Івано-Франківщині (проведено 1656 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 32 летальні випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 18 – у Львівській області, 12 – у Тернопільській області, двоє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 листопада (09:00): 97 765 випадків, 393 нових

Тернопіль – 83 особи

Бережанський район – 22 особи

Борщівський район – 13 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 22 особи

Заліщицький район – 30 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 27 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 20 осіб

Лановецький район – 14 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський район – 27 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 20 осіб

Тернопільський район – 38 осіб

Чортківський район – 24 особи

Шумський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 листопада (09:00): 198 569 випадки, 535 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 листопада (09:00): 114 269 випадків, 511 нових

Івано-Франківськ – 103 особи

Богородчанський район – 21 особа

Галицький район – 13 осіб

Городенківський район – 12 осіб

Долинський район – 6 осіб

Калуський район – 108 осіб

Коломийський район – 61 особа

Косівський район – 50 осіб

Надвірнянський район – 69 осіб

Рогатинський район – 4 особи

Рожнятівський район – 8 осіб

Снятинський район – 33 особи

Тисменицький район – 23 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.