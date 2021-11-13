Галицькі хроніки COVID-19: 13 листопада.

 

Станом на 09:00 13 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 409 171 хворих на сovid-19. За минулу добу 2624 нових випадків: 1243 – на Львівщині (проведено 3435 ПЛР-досліджень), 435 – на Тернопіллі (проведено 1795 ПЛР-досліджень) та 946 – на Івано-Франківщині (проведено 2066 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 51 летальний випадок внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 18 – у Львівській області, 12 – у Тернопільській області, 21 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 листопада (09:00): 97 372 випадки, 435 нових

 

Тернопіль – 120 осіб

Бережанський район – 24 особи

Борщівський район – 21 особа

Бучацький район – 10 осіб

Гусятинський район – 17 осіб

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький район – 32 особи

Зборівський район – 15 осіб

Козівський район – 15 осіб

Кременецький район – 40 осіб

Лановецький район – 15 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 24 особи

Тернопільський район – 31 особа

Чортківський район – 30 осіб

Шумський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13  листопада (09:00): 198  034 випадки, 1243 нові

 

Львів – 451 особа

Бродівський район – 31 особа

Буський район – 37 осіб

Городоцький район – 56 осіб

Дрогобицький район – 51 особа

Жидачівський район – 26 осіб

Жовківський район – 43 особи

Золочівський район – 42 особи

Кам'янко-Бузький район – 44 особи

Миколаївський район – 43 особи

Мостиський район – 29 осіб

Перемишлянський район – 44 особи

Пустомитівський район – 83 особи

Радехівський район – 21 особа

Самбірський район – 35 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 59 осіб

Старосамбірський район – 14 осіб

Стрийський район – 62 особи

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 66 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 листопада (09:00): 113 758 випадків, 946 нових

 

Івано-Франківськ – 267 осіб

Богородчанський район – 48 осіб

Верховинський район – 4 особи

Галицький район – 43 особи

Городенківський район – 27 осіб

Долинський район – 99 осіб

Калуський район – 168 осіб

Коломийський район – 87 осіб

Косівський район – 37 осіб

Надвірнянський район – 25 осіб

Снятинський район – 23 особи

Тисменицький район – 38 осіб

Тлумацький район – 23 особи

Рожнятівський район – 40 осіб

Рогатинський район – 17 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

13.11.2021

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