Галицькі хроніки COVID-19: 13 листопада.

Станом на 09:00 13 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 409 171 хворих на сovid-19. За минулу добу 2624 нових випадків: 1243 – на Львівщині (проведено 3435 ПЛР-досліджень), 435 – на Тернопіллі (проведено 1795 ПЛР-досліджень) та 946 – на Івано-Франківщині (проведено 2066 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 51 летальний випадок внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 18 – у Львівській області, 12 – у Тернопільській області, 21 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 листопада (09:00): 97 372 випадки, 435 нових
Тернопіль – 120 осіб
Бережанський район – 24 особи
Борщівський район – 21 особа
Бучацький район – 10 осіб
Гусятинський район – 17 осіб
Заліщицький район – 11 осіб
Збаразький район – 32 особи
Зборівський район – 15 осіб
Козівський район – 15 осіб
Кременецький район – 40 осіб
Лановецький район – 15 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський район – 11 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 24 особи
Тернопільський район – 31 особа
Чортківський район – 30 осіб
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 листопада (09:00): 198 034 випадки, 1243 нові
Львів – 451 особа
Бродівський район – 31 особа
Буський район – 37 осіб
Городоцький район – 56 осіб
Дрогобицький район – 51 особа
Жидачівський район – 26 осіб
Жовківський район – 43 особи
Золочівський район – 42 особи
Кам'янко-Бузький район – 44 особи
Миколаївський район – 43 особи
Мостиський район – 29 осіб
Перемишлянський район – 44 особи
Пустомитівський район – 83 особи
Радехівський район – 21 особа
Самбірський район – 35 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 59 осіб
Старосамбірський район – 14 осіб
Стрийський район – 62 особи
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 66 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 листопада (09:00): 113 758 випадків, 946 нових
Івано-Франківськ – 267 осіб
Богородчанський район – 48 осіб
Верховинський район – 4 особи
Галицький район – 43 особи
Городенківський район – 27 осіб
Долинський район – 99 осіб
Калуський район – 168 осіб
Коломийський район – 87 осіб
Косівський район – 37 осіб
Надвірнянський район – 25 осіб
Снятинський район – 23 особи
Тисменицький район – 38 осіб
Тлумацький район – 23 особи
Рожнятівський район – 40 осіб
Рогатинський район – 17 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
13.11.2021