Ірак репатріює своїх громадян, які перебувають на білорусько-польському кордоні.

Для цього будуть відновлені польоти Iraqi Airways, але лише для вивезення міґрантів з Мінська.

Представник МЗС Іраку заявив у п'ятницю, 12 листопада, що дипломатичне відомство складає списки громадян Іраку, які опинилися у безвихідному становищі на кордоні між Білоруссю та Польщею та добровільно бажають поїхати на батьківщину. Про це повідомив телеканал ABC-News.

«Ми готові організувати не один рейс, щоб терміново відреагувати на прохання всіх, хто хоче повернутися додому добровільно», – сказав офіційний представник іракського Міністерства закордонних справ Мохаммед ас-Сахаф.

Сотні нелегальних міґрантів та потенційних прохачів притулку, багато з яких є курдами з Іраку, були заблоковані на кордоні Білорусі та Польщі. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила у п'ятницю, що «дуже стурбована» тяжким становищем біженців на кордоні між Польщею та Білоруссю, адже стовпчик термометра в цьому реґіоні наближається до нуля градусів за Цельсієм.

Польща відмовляється дозволити біженцям перетнути кордон, а Захід звинувачує білоруського лідера Олександра Лукашенка в тому, що той завозить нелеґальних міґрантів у свою країну для відправлення їх до Євроунії у помсту за запроваджені проти Мінська санкції.

Співробітники амбасад Іраку з Москви та Варшави відвідали те місце кордону, де сконцентровані міґранти, щоб «перевірити умови, в яких ті перебувають та зв'язатися з місцевою владою», розповів Сахаф. «Білоруські дипломатичні місії в Багдаді та реґіональній столиці Курдистану Арбілі, які видавали іракцям туристичні візи, були тимчасово закриті минулого тижня», – додав він.

Іракська авіакомпанія Iraqi Airways призупинила «на невизначений термін» рейси між Багдадом і Мінськом ще в серпні, повідомив офіційний представник авіакомпанії Хусейн Джаліль. «Але ми отримали дозвіл на виконання польотів в один бік між Мінськом і Багдадом для повернення заблокованих у Білорусі іракців», – повідомив він.

Останніми тижнями потенційні міґранти були змушені діставатися до Білорусі через треті країни, зазвичай – через Туреччину. Однак і Туреччина в п'ятницю запровадила заборону пускати громадян Сирії, Іраку та Ємену на облавки літаків, які вилітають до Білорусі.