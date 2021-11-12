Галицькі хроніки COVID-19: 12 листопада.

Станом на 09:00 12 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 406 547 хворих на сovid-19. За минулу добу 2703 нові випадки: 1154 – на Львівщині (проведено 3435 ПЛР-досліджень), 659 – на Тернопіллі (проведено 1795 ПЛР-досліджень) та 890 – на Івано-Франківщині (проведено 2066 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 90 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 49 – у Львівській області, 19 – у Тернопільській області, 22 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 листопада (09:00): 96 944 випадки, 659 нових

Тернопіль – 257 осіб

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 32 особи

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 23 особи

Заліщицький район – 17 осіб

Збаразький район – 26 осіб

Зборівський район – 15 осіб

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 62 особи

Лановецький район – 22 особи

Монастириський район – 16 осіб

Підволочиський район – 36 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 38 осіб

Тернопільський район – 38 осіб

Чортківський район – 38 осіб

Шумський район – 14 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 листопада (09:00): 196 791 випадок, 1154 нові

Львів – 433 особи

Бродівський район – 21 особа

Буський район – 31 особа

Городоцький район – 40 осіб

Дрогобицький район – 79 осіб

Жидачівський район – 20 осіб

Жовківський район – 31 особа

Золочівський район – 43 особи

Кам’янка-Бузький район – 56 осіб

Миколаївський район – 34 особи

Мостиський район – 32 особи

Перемишлянський район – 31 особа

Пустомитівський район – 38 осіб

Самбірський район – 36 осіб

Сколівський район – 28 осіб

Сокальський район – 64 особи

Старосамбірський район – 26 осіб

Стрийський район – 39 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 60 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 листопада (09:00): 112 812 випадків, 890 нових

Івано-Франківськ – 191 особа

Богородчанський район – 43 особи

Верховинський район – 11 осіб

Галицький район – 50 осіб

Городенківський район – 39 осіб

Долинський район – 31 особа

Калуський район – 132 особи

Коломийський район – 131 особа

Косівський район – 69 осіб

Надвірнянський район – 90 осіб

Снятинський район – 6 осіб

Тисменицький район – 30 осіб

Тлумацький район – 5 осіб

Рогатинський район – 28 осіб

Рожнятівський район – 34 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.