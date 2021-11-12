Галицькі хроніки COVID-19: 12 листопада.

 

Станом на 09:00 12 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 406 547 хворих на сovid-19. За минулу добу 2703 нові випадки: 1154 – на Львівщині (проведено 3435 ПЛР-досліджень), 659 – на Тернопіллі (проведено 1795 ПЛР-досліджень) та 890 – на Івано-Франківщині (проведено 2066 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 90 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 49 – у Львівській області, 19 – у Тернопільській області, 22 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 листопада (09:00): 96 944 випадки, 659 нових

 

Тернопіль – 257 осіб

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 32 особи

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 23 особи

Заліщицький район – 17 осіб

Збаразький район – 26 осіб

Зборівський район – 15 осіб

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 62 особи

Лановецький район – 22 особи

Монастириський район – 16 осіб

Підволочиський район – 36 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 38 осіб

Тернопільський район – 38 осіб

Чортківський район – 38 осіб

Шумський район – 14 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12  листопада (09:00): 196 791 випадок, 1154 нові

 

Львів – 433 особи

Бродівський район – 21 особа

Буський район – 31 особа

Городоцький район – 40 осіб

Дрогобицький район – 79 осіб

Жидачівський район – 20 осіб

Жовківський район – 31 особа

Золочівський район – 43 особи

Кам’янка-Бузький район – 56 осіб

Миколаївський район – 34 особи

Мостиський район – 32 особи

Перемишлянський район – 31 особа

Пустомитівський район – 38 осіб

Самбірський район – 36 осіб

Сколівський район – 28 осіб

Сокальський район – 64 особи

Старосамбірський район – 26 осіб

Стрийський район – 39 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 60 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 листопада (09:00): 112 812 випадків, 890 нових

 

Івано-Франківськ – 191 особа

Богородчанський район – 43 особи

Верховинський район – 11 осіб

Галицький район – 50 осіб

Городенківський район – 39 осіб

Долинський район – 31 особа

Калуський район – 132 особи

Коломийський район – 131 особа

Косівський район – 69 осіб

Надвірнянський район – 90 осіб

Снятинський район – 6 осіб

Тисменицький район – 30 осіб

Тлумацький район – 5 осіб

Рогатинський район – 28 осіб

Рожнятівський район – 34 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

12.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Гібридна війна бацьки Лукашенка
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Олександр Лукашенко оголосив Євроунії міґраційну війну. Але чи він був у цій справі головним ініціатором? Бо єдиним вигодонабувачем від цих провокацій є Володимир Путін.
12.11.21 | | У світі
Назви гідрант сином
Ганна Улюра
Енн Тайлер пише ту саму історію, точніше: знову пише ту саму історію. Ви уже добре знаєте всі перипетії і знаєте, де і як шукати підказок до справжніх мотивів героїв, та чомусь продовжуєте читати. Тайлер – негучна авторка, яка підкуповує тим, що їй справді цікаві люди.
12.11.21 | | Штука
Таємниці еротичних вібраторів у Галичині
Юрій Винничук
«Вібрація – це життя. Чарівною силою він відкине ваші роки. Кожен нерв, кожен волосок вашого тіла тремтітимуть від сили власних пробуджених сил»
10.11.21 | | Дискурси
Побачити минуле
Василь ПЕТРИК
Древній Звенигород, Крилос, Холм. Червен, Спас і Перемишль. Побачити, якими були міста княжої доби, дає можливість архітектурна археологія – галузь, що у нас наразі лише на етапі створення
10.11.21 | | Галичина
До джерел віри в секулярній пустелі
о. Олег ГІРНИК
Справжня хула супроти Святого Духа настає тоді, коли в Церкві перестають розпізнавати харизми і скеровувати їх на добро Божого люду
09.11.21 | | Дискурси
Підпис
Василь СТЕФАНИК
У День української писемності та мови і Радіодиктанту національної єдності нагадаємо собі давнього промотора справи української писемності – малу Доцю з новели Василя Стефаника. "Наука йшла тихонько, лишень чути було млясканя губів, як газди мочьили луфко в роті. А білявенька Доця заглядала кождого, чи добре пише"
09.11.21 | | Минуле
Led Zeppelin IV
Ілько ЛЕМКО
50 років тому вийшов безіменний альбом невідомо якого гурту і невідомо якої назви, який став одним із найбільш продаваних у світі
08.11.21 | | Минуле
Під лавиною нудних сенсацій
Юрко ТИМЧУК
У цивілізованих галактиках ґвалт здіймають інциденти з котом, що занурився у депресію, а тому заліз на дерево. У наших загумінках резонанс викликають події, від яких самі психологи повилазили б на дерева
08.11.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.