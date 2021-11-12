Галицькі хроніки COVID-19: 12 листопада.

Станом на 09:00 12 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 406 547 хворих на сovid-19. За минулу добу 2703 нові випадки: 1154 – на Львівщині (проведено 3435 ПЛР-досліджень), 659 – на Тернопіллі (проведено 1795 ПЛР-досліджень) та 890 – на Івано-Франківщині (проведено 2066 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 90 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 49 – у Львівській області, 19 – у Тернопільській області, 22 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 листопада (09:00): 96 944 випадки, 659 нових
Тернопіль – 257 осіб
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 32 особи
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 23 особи
Заліщицький район – 17 осіб
Збаразький район – 26 осіб
Зборівський район – 15 осіб
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 62 особи
Лановецький район – 22 особи
Монастириський район – 16 осіб
Підволочиський район – 36 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 38 осіб
Тернопільський район – 38 осіб
Чортківський район – 38 осіб
Шумський район – 14 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 листопада (09:00): 196 791 випадок, 1154 нові
Львів – 433 особи
Бродівський район – 21 особа
Буський район – 31 особа
Городоцький район – 40 осіб
Дрогобицький район – 79 осіб
Жидачівський район – 20 осіб
Жовківський район – 31 особа
Золочівський район – 43 особи
Кам’янка-Бузький район – 56 осіб
Миколаївський район – 34 особи
Мостиський район – 32 особи
Перемишлянський район – 31 особа
Пустомитівський район – 38 осіб
Самбірський район – 36 осіб
Сколівський район – 28 осіб
Сокальський район – 64 особи
Старосамбірський район – 26 осіб
Стрийський район – 39 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 60 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 листопада (09:00): 112 812 випадків, 890 нових
Івано-Франківськ – 191 особа
Богородчанський район – 43 особи
Верховинський район – 11 осіб
Галицький район – 50 осіб
Городенківський район – 39 осіб
Долинський район – 31 особа
Калуський район – 132 особи
Коломийський район – 131 особа
Косівський район – 69 осіб
Надвірнянський район – 90 осіб
Снятинський район – 6 осіб
Тисменицький район – 30 осіб
Тлумацький район – 5 осіб
Рогатинський район – 28 осіб
Рожнятівський район – 34 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
12.11.2021