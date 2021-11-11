Галицькі хроніки COVID-19: 11 листопада.

Станом на 09:00 11 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 403 844 хворих на сovid-19. За минулу добу 3310 нових випадків: 1253 – на Львівщині (проведено 3646 ПЛР-досліджень), 603 – на Тернопіллі (проведено 2373 ПЛР-дослідження) та 1454 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 50 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 26 – у Львівській області, п'ятеро – у Тернопільській області, 19 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,30%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 листопада (09:00): 96 285 випадків, 603 нових
Тернопіль – 106 осіб
Бережанський район – 39 осіб
Борщівський район – 38 осіб
Бучацький район – 19 осіб
Гусятинський район – 44 особи
Заліщицький район – 50 осіб
Збаразький район – 13 осіб
Зборівський район – 49 осіб
Кременецький район – 61 особа
Козівський район – 24 особи
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 13 осіб
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 21 особа
Тернопільський район – 51 особа
Теребовлянський район – 37 осіб
Чортківський район – 28 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 листопада (09:00): 195 637 випадків, 1253 нові
Львів – 521 особа
Бродівський район – 23 особи
Буський район – 15 осіб
Городоцький район – 34 особи
Дрогобицький район – 36 осіб
Жидачівський район – 24 особи
Жовківський район – 87 осіб
Золочівський район – 48 осіб
Кам’янка-Бузький район – 50 осіб
Миколаївський район – 27 осіб
Стрийський район – 29 осіб
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 20 осіб
Пустомитівський район – 53 особи
Радехівський район – 20 осіб
Самбірський район – 16 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 64 особи
Старосамбірський район – 17 осіб
Стрийський район – 57 осіб
Турківський район – 7 осіб
Яворівський район – 100 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 листопада (09:00): 111 922 випадки, 1454 нові
Івано-Франківськ – 287 осіб
Тисменицький район – 76 осіб
Надвірнянський район – 112 осіб
Снятинський район – 106 осіб
Косівський район – 115 осіб
Калуський район – 73 особи
Долинський район – 131 особа
Тлумацький район – 34 особи
Галицький район – 79 осіб
Коломийський район – 199 осіб
Рожнятівський район – 63 особи
Богородчанський район – 97 осіб
Городенківський район – 33 особи
Верховинський район – 11 осіб
Рогатинський район – 38 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
11.11.2021