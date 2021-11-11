Галицькі хроніки COVID-19: 11 листопада.

 

Станом на 09:00 11 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 403 844 хворих на сovid-19. За минулу добу 3310 нових випадків: 1253 – на Львівщині (проведено 3646 ПЛР-досліджень), 603 – на Тернопіллі (проведено 2373 ПЛР-дослідження) та 1454 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 50 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 26 – у Львівській області, п'ятеро – у Тернопільській області, 19 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,30%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 листопада (09:00): 96 285 випадків, 603 нових

 

Тернопіль – 106 осіб

Бережанський район – 39 осіб

Борщівський район – 38 осіб

Бучацький район – 19 осіб

Гусятинський район – 44 особи

Заліщицький район – 50 осіб

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 49 осіб

Кременецький район – 61 особа

Козівський район – 24 особи

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 13 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 21 особа

Тернопільський район – 51 особа

Теребовлянський район – 37 осіб

Чортківський район – 28 осіб

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11  листопада (09:00): 195 637 випадків, 1253 нові

 

Львів – 521 особа

Бродівський район – 23 особи

Буський район – 15 осіб

Городоцький район – 34 особи

Дрогобицький район – 36 осіб

Жидачівський район – 24 особи

Жовківський район – 87 осіб

Золочівський район – 48 осіб

Кам’янка-Бузький район – 50 осіб

Миколаївський район – 27 осіб

Стрийський район – 29 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 20 осіб

Пустомитівський район – 53 особи

Радехівський район – 20 осіб

Самбірський район – 16 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 64 особи

Старосамбірський район – 17 осіб

Стрийський район – 57 осіб

Турківський район – 7 осіб

Яворівський район – 100 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 листопада (09:00): 111 922 випадки, 1454 нові

 

Івано-Франківськ – 287 осіб

Тисменицький район – 76 осіб

Надвірнянський район – 112 осіб

Снятинський район – 106 осіб

Косівський район – 115 осіб

Калуський район – 73 особи

Долинський район – 131 особа

Тлумацький район – 34 особи

Галицький район – 79 осіб

Коломийський район – 199 осіб

Рожнятівський район – 63 особи

Богородчанський район – 97 осіб

Городенківський район – 33 особи

Верховинський район – 11 осіб

Рогатинський район – 38 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

11.11.2021

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