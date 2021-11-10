Галицькі хроніки COVID-19: 10 листопада.

Станом на 09:00 10 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 400 533 хворих на сovid-19. За минулу добу 2196 нових випадків: 1021 – на Львівщині, 481 – на Тернопіллі (проведено 2497 ПЛР-досліджень) та 694 – на Івано-Франківщині (проведено 2853 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 90 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 60 – у Львівській області, восьмеро – у Тернопільській області, 22 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 листопада (09:00): 95 681 випадок, 481 новий

Тернопіль – 127 осіб

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 23 особи

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 50 осіб

Зборівський район – 18 осіб

Кременецький район – 44 особи

Козівський район – 5 осіб

Лановецький район – 21 особа

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 39 осіб

Тернопільський район – 56 осіб

Теребовлянський район – 22 особи

Чортківський район – 32 особи

Шумський район – 13 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 листопада (09:00): 194 384 випадки, 1021 новий

Львів – 303 особи

Бродівський район – 32 особи

Буський район – 8 осіб

Городоцький район – 61 особа

Дрогобицький район – 26 осіб

Жидачівський район – 25 осіб

Жовківський район – 57 осіб

Золочівський район – 49 осіб

Кам'янко-Бузький район – 56 осіб

Миколаївський район – 28 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 60 осіб

Радехівський район – 24 особи

Самбірський район – 17 осіб

Сокальський район – 65 осіб

Старосамбірський район – 13 осіб

Стрийський район – 96 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 93 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 листопада (09:00): 110 468 випадків, 694 нові

Івано-Франківськ – 159 осіб

Богородчанський район – 24 особи

Верховинський район – 13 осіб

Галицький район – 65 осіб

Городенківський район – 19 осіб

Долинський район – 82 особи

Калуський район – 83 особи

Коломийський район – 58 осіб

Косівський район – 36 осіб

Надвірнянський район – 14 осіб

Рогатинський район – 30 осіб

Рожнятівський район – 43 особи

Снятинський район – 2 особи

Тисменицький район – 24 особи

Тлумацький район – 42 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.