Галицькі хроніки COVID-19: 10 листопада.

Станом на 09:00 10 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 400 533 хворих на сovid-19. За минулу добу 2196 нових випадків: 1021 – на Львівщині, 481 – на Тернопіллі (проведено 2497 ПЛР-досліджень) та 694 – на Івано-Франківщині (проведено 2853 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 90 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 60 – у Львівській області, восьмеро – у Тернопільській області, 22 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 листопада (09:00): 95 681 випадок, 481 новий
Тернопіль – 127 осіб
Бережанський район – 10 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 23 особи
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 50 осіб
Зборівський район – 18 осіб
Кременецький район – 44 особи
Козівський район – 5 осіб
Лановецький район – 21 особа
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 39 осіб
Тернопільський район – 56 осіб
Теребовлянський район – 22 особи
Чортківський район – 32 особи
Шумський район – 13 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 листопада (09:00): 194 384 випадки, 1021 новий
Львів – 303 особи
Бродівський район – 32 особи
Буський район – 8 осіб
Городоцький район – 61 особа
Дрогобицький район – 26 осіб
Жидачівський район – 25 осіб
Жовківський район – 57 осіб
Золочівський район – 49 осіб
Кам'янко-Бузький район – 56 осіб
Миколаївський район – 28 осіб
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 60 осіб
Радехівський район – 24 особи
Самбірський район – 17 осіб
Сокальський район – 65 осіб
Старосамбірський район – 13 осіб
Стрийський район – 96 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 93 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 листопада (09:00): 110 468 випадків, 694 нові
Івано-Франківськ – 159 осіб
Богородчанський район – 24 особи
Верховинський район – 13 осіб
Галицький район – 65 осіб
Городенківський район – 19 осіб
Долинський район – 82 особи
Калуський район – 83 особи
Коломийський район – 58 осіб
Косівський район – 36 осіб
Надвірнянський район – 14 осіб
Рогатинський район – 30 осіб
Рожнятівський район – 43 особи
Снятинський район – 2 особи
Тисменицький район – 24 особи
Тлумацький район – 42 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
10.11.2021