Офіційний Київ не виключає появи міґрантів із Білорусі на українському кордоні.

Міністерство внутрішніх справ готується до сценарію зі спробою прориву українського кордону з боку Білорусі, подібного до тієї проблеми, котру нині має Польща.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Щодо питання українсько-білоруського кордону – я саме сьогодні давав про це доповідь на засіданні РНБО. Не можу вдаватися у конкретні деталі, але можу сказати однозначно, що ми готуємося до сценаріїв, подібних із сценаріями, які відбуваються сьогодні на польсько-білоруському кордоні. Зокрема, ми сьогодні прийняли рішення про посилення присутності Державної прикордонної служб на українсько-білоруському кордоні", – сказав голова МВС.

З його слів, у середу також були визначені ділянки на території держкордону, найбільш вірогідні для масового скупчення мігрантів. Він уточнив, що сили Нацгвардії та Нацполіції здійснять посилення охорони кордону. Так, кількість прикордонників на державному кордоні подвоїться, а резерви Нацполіції і Нацгвардії будуть "досить серйозними".

"Також будуть функціонувати мобільні групи, пересуватися уздовж державного кордону для виявлення незаконного перетину кордону у разі, якщо таке буде фіксуватися", – заявив очільник МВС.

З його слів, найближчим часом залучать і підрозділи територіальної оборони у прикордонних областях для того, щоб перевірити їх і провести навчання зі взаємодії у цих підрозділах, щоб бути готовими до будь-яких можливих сценаріїв у разі потрапляння незаконних мігрантів в Україну.

"Хочу підкреслити, що, зокрема, мова йде про незаконних мігрантів з африканських країн, у першу чергу, які перебувають на території Білорусі і штучно пересуваються сьогодні до польського кордону. Але ми не виключаємо, що такий сценарій можливий і щодо українського кордону у тому числі. Тому відповідь і реакція українських правоохоронців, гвардійців буде досить жорсткою, чіткою, коректною, у межах закону, який регламентує захист держкордону", – зазначив Монастирський.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив на брифінґу, що правоохоронці "вживають усіх необхідних заходів для того, щоб кордон був на замку".

Він повдіомив, що це питання перебуває у Президента на контролі. "Повірте, план є. План дій об’єднатись і не допустити в’їзду нелегалів на територію України", – сказав голова СБУ.