У Києві презентували серіал про те, як Україна йшла до незалежності

Команда документального історичного серіалу "10 днів Незалежності" презентувала свій проєкт на пресовій конференції у Києві.

Автори проєкту зазначають: хоч цього року Україна відзначає 30-річницю проголошення Незалежності України, насправді боротьба за українську державність у XX столітті тривала понад 100 років, з часу створення Центральної Ради у 1917 році.

Команда проєкту вважає, що без тих днів незалежності, які передували 1991-му, зокрема першого дня незалежності 22 січня 1918, проголошеного в Києві, а також днів незалежності проголошених у Хусті 1939 року та Львові 1918 і 1941 роках, і навіть без липневої незалежності 1990-го, – не була б можливою і незалежність 91-го. Тому незалежність слід розглядати не як якийсь одномоментний акт, коли було ухвалено документ певною кількістю голосів (у тому числі комуністів) у парламенті 24 серпня 1991, а як тривалий процес.

"Це насправді наша коротка історія України XX і навіть частини XXI століття. Коротка, але, я думаю, достатньо глибока. Тому що показані деякі деталі, які невідомі більшості, на жаль, українцям. Він нам дозволить розібратися у минулому, у складному українському минулому. Дозволить краще зрозуміти сьогодення і впевненіше дивитися у майбутнє", – сказав під час пресової конференції автор проєкту Володимир В'ятрович.

"30 років історії Незалежності України – це якраз те, як важко нам долати той наш історичний спадок, наше історичне минуле", - зауважив сценарист Андрій Сайчук.

Серіал "10 днів Незалежності" складається із 10 серій тривалістю приблизно по 20 хвилин кожна. Під час презентації у Києві показали фінальну серію - про Революцію гідності.

Усі серії:

"Четвертий Універсал — перша українська незалежність";

"Листопадовий зрив: як одна ніч змінила історію українського Львова";

"День Соборності: як об’єдналися дві частини України";

"Три держави за добу: як Карпатська Україна проголосила незалежність";

"Бандера VS Гітлер і Сталін: Як націоналісти відновили Українську Незалежність";

"Перший цвях у домовину СРСР: Як Україна прийняла Декларацію про державний суверенітет";

"Страх комуністів і натиск дисидентів: як Україна проголосила незалежність";

"Як українці поховали СРСР на референдумі";

"Історія українських майданів – від протестів на граніті до Помаранчевої революції";

"Революція гідності і цінностей: як Євромайдан змінив Україну".

Команда проєкту: Володимир В'ятрович — автор та ведучий, Андрій Сайчук — сценарист, Леся Вакулюк — сценаристка, Яків Любчич — режисер, Михайло Смуток — виконавчий продюсер, Олександр Попенко — оператор, Костянтин Пузанкін — дизайнер, Олександр Климань — звукорежисер та композитор, Юлія Білоус та Катерина Бєслік — стиль, Кіра Лєтова та Олександра Корченкова — грим, Тетяна Колісник — редакторка соціальних мереж, Володимир Бірчак та Олеся Ісаюк — наукові консультанти, Микола Попелуха — редактор архіву, Ігор Малахов, режисер архіву, Ярина Ясиневич — продюсерка, Лідія Тополевська — фінансистка, Анна Олійник — директорка, Дмитро Гузій — юридична підтримка.