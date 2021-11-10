Суд у США дозволив розкрити документи про штурм Капітолію.

Дональд Трамп наполегливо домагався заборони на розсекречення цих документів.

 

 

Федеральний суд в американському окрузі Колумбія схвалив рішення дозволити розкриття архівних документів у рамках розслідування штурму Капітолію шостого січня 2021 року. Про це повідомив телеканал CNBC. Як зазначається у рішенні суду, відповідні документи можуть бути передані до спеціального комітету Палати представників Конґресу США, який проводить розслідування у справі про штурм. Тим самим, суд відхилив позов експрезидента США Дональда Трампа, який добивався заборони на розкриття архівів Білого дому пов'язаних зі штурмом.

 

Як йдеться у заяві федерального судді Тані Чуткан (Tanya Chutkan), «суспільний інтерес вимагає задоволення загального бажання законодавчої та виконавчої влади розслідувати події, які відбулися до та під час штурму шостого січня». «Необхідно запобігти повторенню таких подій», – зазначила вона.

 

Трамп у своєму позові покликався на так званий виконавчий привілей, який дозволяє президенту зберігати певні документи в таємниці. «Позиція Трампа про те, що він може відкинути явно виражену волю виконавчої влади, мабуть, ґрунтується на уявленні про те, що його виконавчі повноваження "діють довічно". Але президенти – не королі, а позивач – вже не президент», – зазначила Чуткан у 39-сторінковому документі.

 

Нагадаємо, що шостого січня 2021 року на мітингу під назвою «Порятунок Америки» тодішній президент Дональд Трмап виступив зі запальною промовою, закликавши своїх прихильників «боротися щосили», щоб «повернути нашу країну». Він закликав своїх прихильників пройти маршем до Капітолію, де того ж дня Конґрес мав затвердити результати президентських виборів і легітимізувати таким чином перемогу Джо Байдена. Після чого кілька тисяч найбільш радикально налаштованих прихильників Трампа увірвалися до будівлі Конґресу. У США штурм Капітолію розцінюється як внутрішній тероризм та спроба державного перевороту. ФБР завело щодо прихильників Трампа близько 170 крімінальних справ.

10.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Підпис
Василь СТЕФАНИК
У День української писемності та мови і Радіодиктанту національної єдності нагадаємо собі давнього промотора справи української писемності – малу Доцю з новели Василя Стефаника. "Наука йшла тихонько, лишень чути було млясканя губів, як газди мочьили луфко в роті. А білявенька Доця заглядала кождого, чи добре пише"
09.11.21 | | Минуле
Led Zeppelin IV
Ілько ЛЕМКО
50 років тому вийшов безіменний альбом невідомо якого гурту і невідомо якої назви, який став одним із найбільш продаваних у світі
08.11.21 | | Минуле
Під лавиною нудних сенсацій
Юрко ТИМЧУК
У цивілізованих галактиках ґвалт здіймають інциденти з котом, що занурився у депресію, а тому заліз на дерево. У наших загумінках резонанс викликають події, від яких самі психологи повилазили б на дерева
08.11.21 | | Україна
Іван Тиктор у Львові
Оксана Левицька
Телефон, друкарські машинки й канцелярські приладдя 1920–1930-х років, оригінали газет і часописів та інсталяція редакції на виставці дають можливість зануритися у добу львівського міжвоєння й розквіту видавничої справи, осмислити здобутки майже столітньої давнини.
08.11.21 | | Штука
Наша імунна система — жайворонок
Важливі захисні клітини зранку найактивніші.
07.11.21 | | Наука
Ікони у цивільному
Віталій Портников
Ми були дещо наївними за тих, хто намагався нас використати, були чеснішими і наївнішими за циніків. Саме тому вони нас і не переграли
07.11.21 | | Дискурси
Повість чудових літ: 1969 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: самоспалення у Празі, масакра в Берклі, фурор Вудстоку і фіаско Альтамонту
06.11.21 | | Минуле
Син шофера, племінник шофера
Василь МАХНО
У шофери тоді, у шістдесяті, йшли масово, мода така була чи що? Шóфер тоді був кум королю, а шоферство уважалося козирною професією.
06.11.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.