Суд у США дозволив розкрити документи про штурм Капітолію.

Дональд Трамп наполегливо домагався заборони на розсекречення цих документів.

Федеральний суд в американському окрузі Колумбія схвалив рішення дозволити розкриття архівних документів у рамках розслідування штурму Капітолію шостого січня 2021 року. Про це повідомив телеканал CNBC. Як зазначається у рішенні суду, відповідні документи можуть бути передані до спеціального комітету Палати представників Конґресу США, який проводить розслідування у справі про штурм. Тим самим, суд відхилив позов експрезидента США Дональда Трампа, який добивався заборони на розкриття архівів Білого дому пов'язаних зі штурмом.

Як йдеться у заяві федерального судді Тані Чуткан (Tanya Chutkan), «суспільний інтерес вимагає задоволення загального бажання законодавчої та виконавчої влади розслідувати події, які відбулися до та під час штурму шостого січня». «Необхідно запобігти повторенню таких подій», – зазначила вона.

Трамп у своєму позові покликався на так званий виконавчий привілей, який дозволяє президенту зберігати певні документи в таємниці. «Позиція Трампа про те, що він може відкинути явно виражену волю виконавчої влади, мабуть, ґрунтується на уявленні про те, що його виконавчі повноваження "діють довічно". Але президенти – не королі, а позивач – вже не президент», – зазначила Чуткан у 39-сторінковому документі.

Нагадаємо, що шостого січня 2021 року на мітингу під назвою «Порятунок Америки» тодішній президент Дональд Трмап виступив зі запальною промовою, закликавши своїх прихильників «боротися щосили», щоб «повернути нашу країну». Він закликав своїх прихильників пройти маршем до Капітолію, де того ж дня Конґрес мав затвердити результати президентських виборів і легітимізувати таким чином перемогу Джо Байдена. Після чого кілька тисяч найбільш радикально налаштованих прихильників Трампа увірвалися до будівлі Конґресу. У США штурм Капітолію розцінюється як внутрішній тероризм та спроба державного перевороту. ФБР завело щодо прихильників Трампа близько 170 крімінальних справ.