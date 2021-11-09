Галицькі хроніки COVID-19: 9 листопада.

Станом на 09:00 9 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 398 381 хворого на сovid-19. За минулу добу 2064 нові випадки: 1352 – на Львівщині (проведено 2504 ПЛР-дослідження), 390 – на Тернопіллі (проведено 1750 ПЛР-досліджень) та 322 – на Івано-Франківщині (проведено 1852 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 65 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 35 – у Львівській області, 15 – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,30%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 листопада (09:00): 95 200 випадків, 386 нових

Тернопіль – 175 осіб

Бережанський район – 8 осіб

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 34 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 49 осіб

Лановецький район – 14 осіб

Підволочиський район – 18 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 29 осіб

Чортківський район – 6 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 листопада (09:00): 193 363 випадки, 1352 нових

Львів – 612 осіб

Бродівський район – 44 особи

Буський район – 25 осіб

Городоцький район – 51 особа

Дрогобицький район – 13 осіб

Жидачівський район – 21 особа

Жовківський район – 13 осіб

Золочівський район – 45 осіб

Кам’янка-Бузький район – 20 осіб

Миколаївський район – 30 осіб

Мостиський район – 24 особи

Перемишлянський район – 27 осіб

Пустомитівський район – 88 осіб

Радехівський район – 23 особи

Самбірський район – 32 особи

Сколівський район –18 осіб

Сокальський район – 80 осіб

Старосамбірський район – 22 особи

Стрийський район – 71 особа

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 91 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 листопада (09:00): 109 774 випадки, 322 нових

Івано-Франківськ – 132 особи

Богородчанський район – 5 осіб

Верховинський район – 2 особи

Городенківський район – 19 осіб

Долинський район – 18 осіб

Калуський район – 6 осіб

Коломийський район – 16 осіб

Косівський район – 35 осіб

Надвірнянський район – 35 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 14 осіб

Снятинський район – 11 осіб

Тисменицький район – 14 осіб

Тлумацький район – 14 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.