Галицькі хроніки COVID-19: 9 листопада.

Станом на 09:00 9 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 398 381 хворого на сovid-19. За минулу добу 2064 нові випадки: 1352 – на Львівщині (проведено 2504 ПЛР-дослідження), 390 – на Тернопіллі (проведено 1750 ПЛР-досліджень) та 322 – на Івано-Франківщині (проведено 1852 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 65 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 35 – у Львівській області, 15 – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,30%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 листопада (09:00): 95 200 випадків, 386 нових
Тернопіль – 175 осіб
Бережанський район – 8 осіб
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 18 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 34 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 49 осіб
Лановецький район – 14 осіб
Підволочиський район – 18 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 29 осіб
Чортківський район – 6 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 листопада (09:00): 193 363 випадки, 1352 нових
Львів – 612 осіб
Бродівський район – 44 особи
Буський район – 25 осіб
Городоцький район – 51 особа
Дрогобицький район – 13 осіб
Жидачівський район – 21 особа
Жовківський район – 13 осіб
Золочівський район – 45 осіб
Кам’янка-Бузький район – 20 осіб
Миколаївський район – 30 осіб
Мостиський район – 24 особи
Перемишлянський район – 27 осіб
Пустомитівський район – 88 осіб
Радехівський район – 23 особи
Самбірський район – 32 особи
Сколівський район –18 осіб
Сокальський район – 80 осіб
Старосамбірський район – 22 особи
Стрийський район – 71 особа
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 91 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 листопада (09:00): 109 774 випадки, 322 нових
Івано-Франківськ – 132 особи
Богородчанський район – 5 осіб
Верховинський район – 2 особи
Городенківський район – 19 осіб
Долинський район – 18 осіб
Калуський район – 6 осіб
Коломийський район – 16 осіб
Косівський район – 35 осіб
Надвірнянський район – 35 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 14 осіб
Снятинський район – 11 осіб
Тисменицький район – 14 осіб
Тлумацький район – 14 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.09.11.2021