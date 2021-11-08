Галицькі хроніки COVID-19: 8 листопада.

Станом на 09:00 8 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 396 277 хворих на сovid-19. За минулу добу 1544 нові випадки: 827 – на Львівщині, 354 – на Тернопіллі (проведено 739 ПЛР-досліджень) та 363 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 43 летальних випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 29 – у Львівській області, восьмеро – у Тернопільській області, шестеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 листопада (09:00): 94 814 випадків, 354 нових
(за даними Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 353 нові випадки)
Тернопіль – 99 осіб
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 15 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 20 осіб
Збаразький район – 30 осіб
Зборівський район – 16 осіб
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 16 осіб
Лановецький район – 14 осіб
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 26 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 7 осіб
Тернопільський район – 29 осіб
Чортківський район – 37 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 листопада (09:00): 192 011 випадків, 827 нових
Львів – 381 особа
Бродівський район – 27 осіб
Буський район – 9 осіб
Дрогобицький район – 80 осіб
Городоцький район – 9 осіб
Жидачівський район – 20 осіб
Жовківський район – 33 особи
Золочівський район – 2 особи
Кам’янка-Бузький район – 13 осіб
Миколаївський район – 27 осіб
Мостиський район – 20 осіб
Стрийський район – 33 особи
Перемишлянський район – 47 осіб
Пустомитівський район – 1 особа
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 17 осіб
Сокальський район – 92 особи
Старосамбірський район – 8 осіб
Яворівський район – 7 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 листопада (09:00): 109 452 випадки, 363 нових
Івано-Франківськ – 22 особи
Тисменицький район – 2 особи
Надвірнянський район – 25 осіб
Снятинський район – 37 осіб
Косівський район – 4 особи
Калуський район – 1 особа
Долинський район – 34 особи
Тлумацький район – 19 осіб
Галицький район – 4 особи
Коломийський район – 66 осіб
Рожнятівський район – 14 осіб
Богородчанський район – 37 осіб
Городенківський район – 25 осіб
Верховинський район – 7 осіб
Рогатинський район – 66 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
08.11.2021