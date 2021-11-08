Галицькі хроніки COVID-19: 8 листопада.

 

Станом на 09:00 8 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 396 277 хворих на сovid-19. За минулу добу 1544 нові випадки: 827 – на Львівщині, 354 – на Тернопіллі (проведено 739 ПЛР-досліджень) та 363 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 43 летальних випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 29 – у Львівській області, восьмеро – у Тернопільській області, шестеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 листопада (09:00): 94 814 випадків, 354 нових

(за даними Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 353 нові випадки)

Тернопіль – 99 осіб

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 15 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 20 осіб

Збаразький район – 30 осіб

Зборівський район – 16 осіб

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 16 осіб

Лановецький район – 14 осіб

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 26 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 29 осіб

Чортківський район – 37 осіб

Шумський район – 5 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8  листопада (09:00): 192 011 випадків, 827 нових

 

Львів  – 381 особа

Бродівський район – 27 осіб

Буський район – 9 осіб

Дрогобицький район – 80 осіб

Городоцький район – 9 осіб

Жидачівський район – 20 осіб

Жовківський район – 33 особи

Золочівський район – 2 особи

Кам’янка-Бузький район – 13 осіб

Миколаївський район – 27 осіб

Мостиський район – 20 осіб

Стрийський район – 33 особи

Перемишлянський район – 47 осіб

Пустомитівський район – 1 особа

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 17 осіб

Сокальський район – 92 особи

Старосамбірський район – 8 осіб

Яворівський район – 7 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 листопада (09:00): 109 452 випадки, 363 нових

 

Івано-Франківськ – 22 особи

Тисменицький район – 2 особи

Надвірнянський район – 25 осіб

Снятинський район – 37 осіб

Косівський район – 4 особи

Калуський район – 1 особа

Долинський район – 34 особи

Тлумацький район – 19 осіб

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 66 осіб

Рожнятівський район – 14 осіб

Богородчанський район – 37 осіб

Городенківський район – 25 осіб

Верховинський район – 7 осіб

Рогатинський район – 66 осіб

 

 

Інформація уточнюється  й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

08.11.2021

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