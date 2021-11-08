Офіційна Москва підтвердила, що директор CIA запитував про концентрацію військ біля України.

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило, що тема України та концентрації російських військ біля українського кордону обговорювалася під час недавнього візиту до Москви директора Центральної розвідувальної аґенції США (Central Intelligence Agency) Вільяма Бернса.

Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков у коментарі "Інтерфаксу".

"Що стосується обговорення України під час недавнього перебування в Москві директора ЦРУ, то так, ця тема звучала. Але вона постійно звучить у ході контактів з американськими представниками, які відповідають за російський напрям, за ситуацію у так званій "великій Євразії", – сказав Рябков.

Минулого тижня сайт CNN опублікував статтю, з котрої випливало, що президент Джо Байден відрядив директора ЦРА до Москви, "щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити, що мотивує дії Росії".

Автори публікації зазначили, що США чимраз більше турбує "нерегулярне переміщення російських військ і техніки поблизу північного кордону України", а тому "адміністрація Байдена останніми днями активізувала свої зусилля щодо деескалації напруженості, яка зростає у відносинах між Москвою і Києвом".

Згідно з інформацією телеканалу, після зустрічей у Росії Бернс провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб "вгамувати напруженість" між Києвом і Москвою.

Бернс також висловив побоювання, що Москва близька до того, щоб використовувати експорт газу як важіль тиску на Україну та інші країни Європи, оскільки ті, ймовірно, взимку зіткнуться з новою енергетичною кризою.

Раніше американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Співрозмовники видання повідомили, що вони спостерігають "незвичайні переміщення" техніки та військовиків у західному регіоні РФ. "Схоже, це не тренування. Щось відбувається", – прокоментував Майкл Кофман, директор програми досліджень Росії у некомерційній аналітичній групі CNA.

Згодом видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, котрі підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку недалеко від кордону з Україною. Знимки зробили в районі російського міста Єльня, розташованого за понад двісті кілометрів від України.

Адміністрація Сполучених Штатів Америки провела консультації зі союзними країнами щодо ситуації безпеки на кордонах України. "Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією", – заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

При тім українська розвідка не підтвердила інформації про додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", – йдеться у повідомленні Міноборони.

В армійському відомстві вважають, що оприлюднені у медіях факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій. Правдоподібно, ці маневри є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив у коментарі "Радіо Свобода", що повідомлення про масштабну передислокацію військ – "свідома дезінформація".

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація, і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", – ствердив Данілов.