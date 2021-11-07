Галицькі хроніки COVID-19: 7 листопада.

Станом на 09:00 7 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 394 733 хворих на сovid-19. За минулу добу 2385 нових випадків: 1095 – на Львівщині (проведено 3017 ПЛР-досліджень), 403 – на Тернопіллі та 887 – на Івано-Франківщині (проведено 1605 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 39 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 21 – у Львівській області, 13 – у Тернопільській області, п'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 листопада (09:00): 94 460 випадків, 403 нових
Тернопіль – 87 осіб
Бережанський район – 22 особи
Борщівський район – 18 осіб
Бучацький район – 26 осіб
Гусятинський район – 27 осіб
Заліщицький район – 22 особи
Збаразький район – 25 осіб
Зборівський район – 11 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 21 особа
Монастириський район – 9 осіб
Підволочиський район – 16 осіб
Підгаєцький район – 9 осіб
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 26 осіб
Чортківський район – 46 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 листопада (09:00): 191 184 випадки, 1095 нових
Львів – 360 осіб
Бродівський район – 24 особи
Буський район – 44 особи
Городоцький район – 44 особи
Дрогобицький район – 21 особа
Жидачівський район – 35 осіб
Жовківський район – 58 осіб
Золочівський район – 15 осіб
Кам'янко-Бузький район – 48 осіб
Миколаївський район – 48 осіб
Мостиський район – 10 осіб
Перемишлянський район – 27 осіб
Пустомитівський район – 121 особа
Радехівський район – 34 особи
Самбірський район – 18 осіб
Сокальський район – 131 особа
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 22 особи
Яворівський район – 31 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 листопада (09:00): 109 089 випадків, 887 нових
Івано-Франківськ – 169 осіб
Богородчанський район – 39 осіб
Верховинський район – 3 особи
Галицький район – 86 осіб
Городенківський район – 8 осіб
Долинський район – 51 особа
Калуський район – 85 осіб
Коломийський район – 218 осіб
Косівський район – 54 особи
Надвірнянський район – 88 осіб
Рогатинський район – 2 особи
Рожнятівський район – 6 осіб
Снятинський район – 43 особи
Тисменицький район – 33 особи
Тлумацький район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.07.11.2021