Галицькі хроніки COVID-19: 7 листопада.

Станом на 09:00 7 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 394 733 хворих на сovid-19. За минулу добу 2385 нових випадків: 1095 – на Львівщині (проведено 3017 ПЛР-досліджень), 403 – на Тернопіллі та 887 – на Івано-Франківщині (проведено 1605 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 39 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 21 – у Львівській області, 13 – у Тернопільській області, п'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 листопада (09:00): 94 460 випадків, 403 нових

Тернопіль – 87 осіб

Бережанський район – 22 особи

Борщівський район – 18 осіб

Бучацький район – 26 осіб

Гусятинський район – 27 осіб

Заліщицький район – 22 особи

Збаразький район – 25 осіб

Зборівський район – 11 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 21 особа

Монастириський район – 9 осіб

Підволочиський район – 16 осіб

Підгаєцький район – 9 осіб

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 26 осіб

Чортківський район – 46 осіб

Шумський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 листопада (09:00): 191 184 випадки, 1095 нових

Львів – 360 осіб

Бродівський район – 24 особи

Буський район – 44 особи

Городоцький район – 44 особи

Дрогобицький район – 21 особа

Жидачівський район – 35 осіб

Жовківський район – 58 осіб

Золочівський район – 15 осіб

Кам'янко-Бузький район – 48 осіб

Миколаївський район – 48 осіб

Мостиський район – 10 осіб

Перемишлянський район – 27 осіб

Пустомитівський район – 121 особа

Радехівський район – 34 особи

Самбірський район – 18 осіб

Сокальський район – 131 особа

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 22 особи

Яворівський район – 31 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 листопада (09:00): 109 089 випадків, 887 нових

Івано-Франківськ – 169 осіб

Богородчанський район – 39 осіб

Верховинський район – 3 особи

Галицький район – 86 осіб

Городенківський район – 8 осіб

Долинський район – 51 особа

Калуський район – 85 осіб

Коломийський район – 218 осіб

Косівський район – 54 особи

Надвірнянський район – 88 осіб

Рогатинський район – 2 особи

Рожнятівський район – 6 осіб

Снятинський район – 43 особи

Тисменицький район – 33 особи

Тлумацький район – 2 особи





Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.