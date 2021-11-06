Галицькі хроніки COVID-19: 6 листопада.

Станом на 09:00 6 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 392 348 хворих на сovid-19. За минулу добу 3092 нові випадки: 1465 – на Львівщині (проведено 2908 ПЛР-досліджень), 746 – на Тернопіллі (проведено 2 564 ПЛР-досліджень) та 881 – на Івано-Франківщині (проведено 2028 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 75 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 34 – у Львівській області, 18 – у Тернопільській області, 23 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 листопада (09:00): 94 057 випадків, 749 нових

Тернопіль – 152 особи

Бережанський район – 15 осіб

Борщівський район – 50 осіб

Бучацький район – 27 осіб

Гусятинський район – 32 особи

Заліщицький район – 46 осіб

Збаразький район – 52 особи

Зборівський район – 38 осіб

Козівський район – 19 осіб

Кременецький район – 70 осіб

Лановецький район – 39 осіб

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 25 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 40 осіб

Тернопільський район – 63 особи

Чортківський район – 43 особи

Шумський район – 14 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 листопада (09:00): 190 089 випадків, 1465 нових

Львів – 711 осіб

Бродівський район – 21 особа

Буський район – 34 особи

Городоцький район – 79 осіб

Дрогобицький район – 38 осіб

Жидачівський район – 26 осіб

Жовківський район – 46 осіб

Золочівський район – 30 осіб

Кам'янко-Бузький район – 37 осіб

Миколаївський район – 43 особи

Мостиський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 40 осіб

Пустомитівський район – 57 осіб

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 61 особа

Сколівський район – 5 осіб

Сокальський район – 76 осіб

Старосамбірський район – 16 осіб

Стрийський район – 79 осіб

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 48 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 листопада (09:00): 108 202 випадки, 1096 нових

Івано-Франківський – 213 осіб

Богородчанський район – 92 особи

Верховинський район – 12 осіб

Галицький район – 49 осіб

Городенківський район – 56 осіб

Долинський район – 92 особи

Надвірнянський район – 39 осіб

Калуський район – 61 особа

Коломийський район – 117 осіб

Косівський район – 49 осіб

Рогатинський район – 8 осіб

Рожнятівський район – 16 осіб

Снятинський район – 24 особи

Тисменицький район – 27 осіб

Тлумацький район – 26 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.