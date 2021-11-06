Галицькі хроніки COVID-19: 6 листопада.

Станом на 09:00 6 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 392 348 хворих на сovid-19. За минулу добу 3092 нові випадки: 1465 – на Львівщині (проведено 2908 ПЛР-досліджень), 746 – на Тернопіллі (проведено 2 564 ПЛР-досліджень) та 881 – на Івано-Франківщині (проведено 2028 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 75 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 34 – у Львівській області, 18 – у Тернопільській області, 23 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 листопада (09:00): 94 057 випадків, 749 нових
Тернопіль – 152 особи
Бережанський район – 15 осіб
Борщівський район – 50 осіб
Бучацький район – 27 осіб
Гусятинський район – 32 особи
Заліщицький район – 46 осіб
Збаразький район – 52 особи
Зборівський район – 38 осіб
Козівський район – 19 осіб
Кременецький район – 70 осіб
Лановецький район – 39 осіб
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 25 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 40 осіб
Тернопільський район – 63 особи
Чортківський район – 43 особи
Шумський район – 14 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 листопада (09:00): 190 089 випадків, 1465 нових
Львів – 711 осіб
Бродівський район – 21 особа
Буський район – 34 особи
Городоцький район – 79 осіб
Дрогобицький район – 38 осіб
Жидачівський район – 26 осіб
Жовківський район – 46 осіб
Золочівський район – 30 осіб
Кам'янко-Бузький район – 37 осіб
Миколаївський район – 43 особи
Мостиський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 40 осіб
Пустомитівський район – 57 осіб
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район – 61 особа
Сколівський район – 5 осіб
Сокальський район – 76 осіб
Старосамбірський район – 16 осіб
Стрийський район – 79 осіб
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 48 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 листопада (09:00): 108 202 випадки, 1096 нових
Івано-Франківський – 213 осіб
Богородчанський район – 92 особи
Верховинський район – 12 осіб
Галицький район – 49 осіб
Городенківський район – 56 осіб
Долинський район – 92 особи
Надвірнянський район – 39 осіб
Калуський район – 61 особа
Коломийський район – 117 осіб
Косівський район – 49 осіб
Рогатинський район – 8 осіб
Рожнятівський район – 16 осіб
Снятинський район – 24 особи
Тисменицький район – 27 осіб
Тлумацький район – 26 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
06.11.2021