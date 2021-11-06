Вашінґтон застеріг Москву від інвазії в Україну.

Американським журналістам стала відомою мета раптового візиту керівництва ЦРУ до Росії.

Білл Бернс

Делегація Центрального розвідувального управління (ЦРУ) на чолі з директором Біллом Бернсом (Bill Burns) їздила нещодавно до Москви, щоб застерегти Росію від інвазії в Україну. Про це з покликом на джерела в американських спецслужбах повідомив телеканал CNN у статті на своєму сайті.

«Президент Джо Байден відрядив директора ЦРУ Білла Бернса до Москви на початку цього тижня, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити, що мотивує дії Росії», – йдеться в статті.

CNN зазначає, що США чимраз більше турбує «нерегулярне переміщення російських військ і техніки поблизу північного кордону України», а тому «адміністрація Байдена останніми днями активізувала свої зусилля щодо деескалації напруженості, яка зростає, у відносинах між Москвою і Києвом». Одним з кроків у цьому напрямку й була поїздка делегації ЦРУ до Москви, аби застерегти Росію від планів проведення будь-яких наступальних операцій.

За інформацією телеканалу, після зустрічей у Росії Бернс провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, щоб «вгамувати напруженість» між Києвом і Москвою.

За інформацією CNN, Бернс також висловив побоювання, що Москва близька до того, щоб використовувати експорт газу як важіль тиску на Україну та інші країни Європи, оскільки ті, ймовірно, взимку зіткнуться з новою енергетичною кризою.