Галицькі хроніки COVID-19: 5 листопада.

 

Станом на 09:00 5 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 389 256 хворих на сovid-19. За минулу добу 3433 нові випадки: 1758 – на Львівщині (проведено 3109 ПЛР-досліджень), 749 – на Тернопіллі (проведено 2095 ПЛР-досліджень) та 926 – на Івано-Франківщині (проведено 2028 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 71 летальний випадок внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 34 – у Львівській області, 16 – у Тернопільській області, 21 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

5 листопада (09:00): 93311 випадки, 749 нових

 

Тернопіль – 210 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

5 листопада (09:00): 188 624 випадки, 1758 нових

 

Львів – 652 особи

Бродівський район – 35 осіб

Буський район – 58 осіб

Городоцький район – 40 осіб

Дрогобицький район – 91 особа

Жидачівський район – 42 особи

Жовківський район – 76 осіб

Золочівський район – 65 осіб

Кам’янка-Бузький район – 36 осіб

Миколаївський район – 28 осіб

Мостиський район – 33 особи

Перемишлянський район – 41 особа

Пустомитівський район – 147 осіб

Радехівський район – 26 осіб

Самбірський район – 47 осіб

Сколівський район – 36 осіб

Сокальський район – 102 особи

Старосамбірський район – 19 осіб

Стрийський район – 66 осіб

Турківський район – 6 осіб

Яворівський район – 112 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 листопада (09:00): 107 321 випадок, 926 нових

 

Івано-Франківськ – 219 осіб

Богородчанський район – 56 осіб

Верховинський район – 8 осіб

Галицький район – 62 особи

Городенківський район – 23 особи

Долинський район – 43 особи

Калуський район – 78 осіб

Коломийський район – 117 осіб 

Косівський район – 97 осіб

Надвірнянський район – 89 осіб

Рогатинський район – 34  особи

Рожнятівський район – 17 осіб

Снятинтський район – 2 особи

Тисменицький район – 74 особи

Тлумацький район – 7 осіб

 

 

Інформація уточнюється  й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

05.11.2021

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