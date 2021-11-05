Галицькі хроніки COVID-19: 5 листопада.

Станом на 09:00 5 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 389 256 хворих на сovid-19. За минулу добу 3433 нові випадки: 1758 – на Львівщині (проведено 3109 ПЛР-досліджень), 749 – на Тернопіллі (проведено 2095 ПЛР-досліджень) та 926 – на Івано-Франківщині (проведено 2028 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 71 летальний випадок внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 34 – у Львівській області, 16 – у Тернопільській області, 21 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 листопада (09:00): 93311 випадки, 749 нових
Тернопіль – 210 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 листопада (09:00): 188 624 випадки, 1758 нових
Львів – 652 особи
Бродівський район – 35 осіб
Буський район – 58 осіб
Городоцький район – 40 осіб
Дрогобицький район – 91 особа
Жидачівський район – 42 особи
Жовківський район – 76 осіб
Золочівський район – 65 осіб
Кам’янка-Бузький район – 36 осіб
Миколаївський район – 28 осіб
Мостиський район – 33 особи
Перемишлянський район – 41 особа
Пустомитівський район – 147 осіб
Радехівський район – 26 осіб
Самбірський район – 47 осіб
Сколівський район – 36 осіб
Сокальський район – 102 особи
Старосамбірський район – 19 осіб
Стрийський район – 66 осіб
Турківський район – 6 осіб
Яворівський район – 112 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 листопада (09:00): 107 321 випадок, 926 нових
Івано-Франківськ – 219 осіб
Богородчанський район – 56 осіб
Верховинський район – 8 осіб
Галицький район – 62 особи
Городенківський район – 23 особи
Долинський район – 43 особи
Калуський район – 78 осіб
Коломийський район – 117 осіб
Косівський район – 97 осіб
Надвірнянський район – 89 осіб
Рогатинський район – 34 особи
Рожнятівський район – 17 осіб
Снятинтський район – 2 особи
Тисменицький район – 74 особи
Тлумацький район – 7 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.05.11.2021