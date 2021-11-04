Галицькі хроніки COVID-19: 4 листопада.

 

Станом на 09:00 4 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 385 823 хворих на сovid-19. За минулу добу 3137 нових випадків: 1400 – на Львівщині, 523 – на Тернопіллі та 1214 – на Івано-Франківщині (проведено 2232 ПЛР-дослідження).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 78 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 34 – у Львівській області, 21 – у Тернопільській області, 23 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 листопада (09:00): 92 562 випадки, 523 нових

Тернопіль – 181 особа

Бережанський район – 26 осіб

Борщівський район – 25 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 18 осіб

Збаразький район – 27 осіб

Зборівський район – 20 осіб

Козівський район – 17 осіб

Кременецький район – 48 осіб

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 9 осіб

Підволочиський район – 10 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 22 особи

Тернопільський район – 49 осіб

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 листопада (09:00): 186 866 випадків, 1400 нових

Львів – 490 осіб

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 56 осіб

Дрогобицький район – 60 осіб

Жидачівський район – 25 осіб

Жовківський район – 96 осіб

Золочівський район – 55 осіб

Кам'янка-Бузький район – 46 осіб

Миколаївський район – 45 осіб

Мостиський район – 19 осіб

Перемишлянський район – 26 осіб

Пустомитівський район – 99 осіб

Радехівський район – 27 осіб

Самбірський район – 24 особи

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 107 осіб

Старосамбірський район – 28 осіб

Стрийський район – 94 особи

Турківський район – 13 осіб

Яворівський район – 82 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 листопада (09:00): 106 395 випадків, 1214 нових

Івано-Франківськ  – 241 особа

Галицький район  – 55 осіб 

Богородчанський район  – 17 осіб

Верховинський район  – 11 осіб

Городоцький район  – 31 особа

Долинський район  – 122 особи

Калуський район  – 88 осіб

Коломийський район  – 211 осіб

Косівський район  – 69 осіб

Надвірнянський район  – 32 особи

Рогатинський район  – 51 особа

Рожнятівський район  – 35 осіб

Снятинський район  – 128 осіб

Тисменицький район  – 51 особа

Тлумацький район  – 72 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

04.11.2021

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