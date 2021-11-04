Галицькі хроніки COVID-19: 4 листопада.

Станом на 09:00 4 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 385 823 хворих на сovid-19. За минулу добу 3137 нових випадків: 1400 – на Львівщині, 523 – на Тернопіллі та 1214 – на Івано-Франківщині (проведено 2232 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 78 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 34 – у Львівській області, 21 – у Тернопільській області, 23 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 листопада (09:00): 92 562 випадки, 523 нових
Тернопіль – 181 особа
Бережанський район – 26 осіб
Борщівський район – 25 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 18 осіб
Збаразький район – 27 осіб
Зборівський район – 20 осіб
Козівський район – 17 осіб
Кременецький район – 48 осіб
Лановецький район – 11 осіб
Монастириський район – 9 осіб
Підволочиський район – 10 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 22 особи
Тернопільський район – 49 осіб
Чортківський район – 17 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 листопада (09:00): 186 866 випадків, 1400 нових
Львів – 490 осіб
Буський район – 6 осіб
Городоцький район – 56 осіб
Дрогобицький район – 60 осіб
Жидачівський район – 25 осіб
Жовківський район – 96 осіб
Золочівський район – 55 осіб
Кам'янка-Бузький район – 46 осіб
Миколаївський район – 45 осіб
Мостиський район – 19 осіб
Перемишлянський район – 26 осіб
Пустомитівський район – 99 осіб
Радехівський район – 27 осіб
Самбірський район – 24 особи
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 107 осіб
Старосамбірський район – 28 осіб
Стрийський район – 94 особи
Турківський район – 13 осіб
Яворівський район – 82 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 листопада (09:00): 106 395 випадків, 1214 нових
Івано-Франківськ – 241 особа
Галицький район – 55 осіб
Богородчанський район – 17 осіб
Верховинський район – 11 осіб
Городоцький район – 31 особа
Долинський район – 122 особи
Калуський район – 88 осіб
Коломийський район – 211 осіб
Косівський район – 69 осіб
Надвірнянський район – 32 особи
Рогатинський район – 51 особа
Рожнятівський район – 35 осіб
Снятинський район – 128 осіб
Тисменицький район – 51 особа
Тлумацький район – 72 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
04.11.2021