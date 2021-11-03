Галицькі хроніки COVID-19: 3 листопада.

Станом на 09:00 3 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 382 686 хворих на сovid-19. За минулу добу 2287 нових випадків: 1178 – на Львівщині, 623 – на Тернопіллі (проведено 2618 ПЛР-досліджень) та 486 – на Івано-Франківщині (проведено 2582 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 77 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 41 – у Львівській області, 16 – у Тернопільській області, 20 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 листопада (09:00): 92 039 випадків, 623 нових
(за даними Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 627 нових випадків)
Тернопіль – 137 осіб
Тернопільський район – 53 особи
Теребовлянський район – 34 особи
Бережанський район – 18 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 32 особи
Заліщицький район – 2 особи
Зборівський район – 33 особи
Збаразький район – 75 осіб
Кременецький район – 88 осіб
Козівський район – 2 особи
Монастириський район – 11 осіб
Лановецький район – 20 осіб
Підволочиський район – 35 осіб
Чортківський район – 55 осіб
Шумський район – 22 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 листопада (09:00): 185 466 випадків, 1178 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 листопада (09:00): 105 181 випадок, 486 нових
Івано-Франківськ – 68 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
03.11.2021