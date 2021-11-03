Галицькі хроніки COVID-19: 3 листопада.

Станом на 09:00 3 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 382 686 хворих на сovid-19. За минулу добу 2287 нових випадків: 1178 – на Львівщині, 623 – на Тернопіллі (проведено 2618 ПЛР-досліджень) та 486 – на Івано-Франківщині (проведено 2582 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 77 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 41 – у Львівській області, 16 – у Тернопільській області, 20 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 листопада (09:00): 92 039 випадків, 623 нових

(за даними Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 627 нових випадків)

Тернопіль – 137 осіб

Тернопільський район – 53 особи

Теребовлянський район – 34 особи

Бережанський район – 18 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 32 особи

Заліщицький район – 2 особи

Зборівський район – 33 особи

Збаразький район – 75 осіб

Кременецький район – 88 осіб

Козівський район – 2 особи

Монастириський район – 11 осіб

Лановецький район – 20 осіб

Підволочиський район – 35 осіб

Чортківський район – 55 осіб

Шумський район – 22 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 листопада (09:00): 185 466 випадків, 1178 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 листопада (09:00): 105 181 випадок, 486 нових

Івано-Франківськ – 68 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.