Любченко потрапив під обшуки у день свого звільнення з посади першого віцепрем'єра.

Національне антикорупційне бюро підтвердило проведення низки обшуків у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, пов'язаних з розслідуванням так званих податкових "скруток". Низка український медій повідомили, що в цій справі фіґурує колишній віцепрем'єрміністр – міністр економіки Олексій Любченко. Його звільнили з посади у середу.

"НАБУ, САП спільно з СБУ здійснюють обшуки в приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", – ідеться у повідомленні НАБУ.

Бюро повідомили, що обшуки були санкціоновані судом і проводилися в рамках розслідування так званих податкових "скруток", котре розпочали на основі власних напрацювань детективів, публікацій у ЗМІ та інформацією, зазначеною у звіті тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету.

У Службі безпеки України повідомили, що під час обшуків вилучили документи, які нібито підтверджують даний протиправний механізм. Зокрема, факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим "скруткам", а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

У середу низка медій та інформаційних аґенцій повідомили: у першого віце-прем'єра – міністра економіки Олексія Любченка правоохоронці проводять слідчі дії.

"Відбуваються обшуки", – заявив співрозмовник аґенції "Інтерфакс-Україна".

Згодом Анастасія Політіко, прес-секретар першого віцепрем'єрміністра, повідомила, що за місцем роботи в Міністерстві економіки України, а також за місцем його проживання слідчі дії не відбувалися.

"Слідчі дії, які відбуваються сьогодні у Державній податковій службі України, проводяться за обставинами, виявленими та переданими до правоохоронних органів самою службою", – додала Політіко.