Галицькі хроніки COVID-19: 2 листопада.

Станом на 09:00 2 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 380 399 хворих на сovid-19. За минулу добу 1897 нових випадків: 1104 – на Львівщині (проведено 1619 ПЛР-досліджень), 497 – на Тернопіллі та 296 – на Івано-Франківщині (проведено 1396 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 87 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 56 – у Львівській області, 17 – у Тернопільській області, 14 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 листопада (09:00): 91 416 випадків, 497 нових

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 листопада (09:00): 184 288 випадків, 1104 нових

Львів – 461 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 листопада (09:00): 104 695 випадків, 296 нових

(За даними Івано-Франківського ОЦКПХ МОЗ України – 316 нових випадків)

Івано-Франківськ – 120 осіб

Богородчанський район – 9 осіб

Верховинський район – 6 осіб

Галицький район – 2 особи

Городенківський район – 4 особи

Долинський район – 11 осіб 1

Калуський район – 8 осіб 1 7

Коломийський район – 30 осіб

Косівський район – 27 осіб

Надвірнянський район – 23 особи

Тисменицький район – 43 особи

Тлумацький район – 3 особи

Рогатинський район – 2 особи

Рожнятівський район – 25 осіб

Снятинський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.