Галицькі хроніки COVID-19: 2 листопада.

Станом на 09:00 2 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 380 399 хворих на сovid-19. За минулу добу 1897 нових випадків: 1104 – на Львівщині (проведено 1619 ПЛР-досліджень), 497 – на Тернопіллі та 296 – на Івано-Франківщині (проведено 1396 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 87 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 56 – у Львівській області, 17 – у Тернопільській області, 14 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 листопада (09:00): 91 416 випадків, 497 нових
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 листопада (09:00): 184 288 випадків, 1104 нових
Львів – 461 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 листопада (09:00): 104 695 випадків, 296 нових
(За даними Івано-Франківського ОЦКПХ МОЗ України – 316 нових випадків)
Івано-Франківськ – 120 осіб
Богородчанський район – 9 осіб
Верховинський район – 6 осіб
Галицький район – 2 особи
Городенківський район – 4 особи
Долинський район – 11 осіб 1
Калуський район – 8 осіб 1 7
Коломийський район – 30 осіб
Косівський район – 27 осіб
Надвірнянський район – 23 особи
Тисменицький район – 43 особи
Тлумацький район – 3 особи
Рогатинський район – 2 особи
Рожнятівський район – 25 осіб
Снятинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
02.11.2021