Світові лідери пообіцяли за 10 років повністю зупинити вирубування лісів.

Байден вибачився на кліматичному саміті за Трампа, що той вивів США з Паризької угоди щодо клімату.

Перший день кліматичного саміту COP26 у Ґлазґо завершився спільною заявою 100 світових лідерів, які пообіцяли до 2030 року повністю зупинити вирубку лісів на планеті та, де це можливо, відновити лісові масиви. У своїх планах вони опираються на підтримку державних та приватних фондів, які висловили готовність інвестувати у проект 19 мільярдів доларів. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у своєму виступі вибачився перед учасниками саміту за свого попередника Дональда Трампа, який за час своєї каденції в Білому домі вивів США з Паризької угоди щодо клімату, покликаючись на економічні мотиви. Байден висловив переконання, що боротьба зі змінами клімату, навпаки, відкриває величезні економічні перспективи, оскільки розробка нових технологій гарантує створення мільйонів робочих місць.

Виконувачка обов’язків бундесканцлерки Німеччини Анґела Меркель закликала світових лідерів до ухвалення більш амбітних кліматичних цілей. «Поки що ми не там, де маємо бути», – нарікала вона. За словами Меркель, цілі в царині скорочення викидів, закріплені в Паризькій угоді щодо клімату 2015 року, «загалом не призвели до того, про що ми домовилися в Парижі». У той же час Меркель відзначила успіхи у боротьбі зі зміною клімату. Так вона назвала дуже важливою домовленість припинити міжнародне фінансування вугільних електростанцій з наступного року, якої досягли лідери країн G20 на зустрічі в Римі минулими вихідними.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив саміту, що його країна зможе повністю покінчити з викидами парникових газів до 2070 року, а вже до кінця цього десятиліття отримуватиме половину своєї енергії з відновлюваних джерел.

Також першого дня саміту до його учасників з відеопосланням звернулася королева Елізабет II. Вона закликала світових лідерів забути на якийсь час про політику і «спільно проявити справжню державну мудрість, від якої залежить майбутнє нашої планети». Раніше, у жовтні, надбанням громадськості стала фраза королеви про те, що її дратують політики, які багато говорять про клімат, але нічого не роблять.