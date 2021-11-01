Галицькі хроніки COVID-19: 1 листопада.

Станом на 09:00 1 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 378 502 хворих на сovid-19. За минулу добу 1908 нових випадків: 1166 – на Львівщині, 398 – на Тернопіллі та 344 – на Івано-Франківщині (проведено 1037 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 37 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 21 – у Львівській області, шестеро – у Тернопільській області, десятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,27%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 листопада (09:00): 90 919 випадків, 398 нових

Тернопіль – 62 особи

Бережанський район – 22 особи

Борщівський район – 45 осіб

Бучацький район – 25 осіб

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 17 осіб

Зборівський район – 25 осіб

Козівський район – 14 осіб

Кременецький район – 14 осіб

Лановецький район – 19 осіб

Монастириський район – 17 осіб

Підволочиський район – 6 осіб

Підгаєцький район – 9 осіб

Теребовлянський район – 29 осіб

Тернопільський район – 22 особи

Чортківський район – 34 особи

Шумський район – 12 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 листопада (09:00): 183 184 випадки, 1166 нових

Львів – 461 особа

Бродівський район – 58 осіб

Буський район – 87 осіб

Городоцький район – 13 осіб

Дрогобицький район – 84 особи

Жидачівський район – 19 осіб

Жовківський район – 92 особи

Золочівський район – 6 осіб

Кам'янко-Бузький район – 14 осіб

Миколаївський район – 20 осіб

Мостиський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 64 особи

Пустомитівський район – 38 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 27 осіб

Сокальський район – 99 осіб

Стрийський район – 21 особа

Яворівський район – 53 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 листопада (09:00): 104 399 випадків, 344 нові

Івано-Франківськ – 38 осіб

Богородчанський район – 17 осіб

Верховинський район – 2 особи

Галицький район – 26 осіб

Городенківський район – 11 осіб

Долинський район – 2 особи

Калуський район – 13 осіб

Коломийський район – 104 особи

Косівський район – 22 особи

Надвірнянський район – 37 осіб

Рогатинський район – 9 осіб

Снятинський район – 41 особа

Тисменицький район – 22 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.