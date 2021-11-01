Галицькі хроніки COVID-19: 1 листопада.

Станом на 09:00 1 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 378 502 хворих на сovid-19. За минулу добу 1908 нових випадків: 1166 – на Львівщині, 398 – на Тернопіллі та 344 – на Івано-Франківщині (проведено 1037 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 37 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 21 – у Львівській області, шестеро – у Тернопільській області, десятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,27%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 листопада (09:00): 90 919 випадків, 398 нових
Тернопіль – 62 особи
Бережанський район – 22 особи
Борщівський район – 45 осіб
Бучацький район – 25 осіб
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 17 осіб
Зборівський район – 25 осіб
Козівський район – 14 осіб
Кременецький район – 14 осіб
Лановецький район – 19 осіб
Монастириський район – 17 осіб
Підволочиський район – 6 осіб
Підгаєцький район – 9 осіб
Теребовлянський район – 29 осіб
Тернопільський район – 22 особи
Чортківський район – 34 особи
Шумський район – 12 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 листопада (09:00): 183 184 випадки, 1166 нових
Львів – 461 особа
Бродівський район – 58 осіб
Буський район – 87 осіб
Городоцький район – 13 осіб
Дрогобицький район – 84 особи
Жидачівський район – 19 осіб
Жовківський район – 92 особи
Золочівський район – 6 осіб
Кам'янко-Бузький район – 14 осіб
Миколаївський район – 20 осіб
Мостиський район – 9 осіб
Перемишлянський район – 64 особи
Пустомитівський район – 38 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 27 осіб
Сокальський район – 99 осіб
Стрийський район – 21 особа
Яворівський район – 53 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 листопада (09:00): 104 399 випадків, 344 нові
Івано-Франківськ – 38 осіб
Богородчанський район – 17 осіб
Верховинський район – 2 особи
Галицький район – 26 осіб
Городенківський район – 11 осіб
Долинський район – 2 особи
Калуський район – 13 осіб
Коломийський район – 104 особи
Косівський район – 22 особи
Надвірнянський район – 37 осіб
Рогатинський район – 9 осіб
Снятинський район – 41 особа
Тисменицький район – 22 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
01.11.2021