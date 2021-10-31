Галицькі хроніки COVID-19: 31 жовтня.

 

Станом на 09:00 31 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 376 594 хворих на сovid-19. За минулу добу 2102 нових випадків: 1040 – на Львівщині (проведено 2088 ПЛР-досліджень), 480 – на Тернопіллі (1258 ПЛР-досліджень) та 582 – на Івано-Франківщині (проведено 1307 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 31 летальний випадок внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 15 – у Львівській області, 13 – у Тернопільській області, троє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,28%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

31 жовтня (09:00): 90 521 випадок, 480 нових

 

Тернопіль – 92 особи

Тернопільський район – 43 особи

Теребовлянський район – 32 особи

Бережанський район – 15 осіб

Борщівський район – 24 особи

Бучацький район – 14 осіб

Гусятинський район – 20 осіб

Заліщицький район – 34 особи

Зборівський район – 27 осіб

Збаразький район – 24 особи

Кременецький район – 13 осіб

Козівський район – 25 осіб

Лановецький район – 26 осіб

Монастириський район – 13 осіб

Підволочиський район – 14 осіб

Підгаєцький район – 9 осіб

Чортківський район – 39 осіб

Шумський район – 16 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 жовтня (09:00): 182 018 випадків, 1040 нових

 

Львів – 349 осіб

Бродівський район – 20 осіб

Буський район – 28 осіб

Городоцький район – 21 особа

Дрогобицький район – 2 особи

Жидачівський район – 30 осіб

Жовківський район – 86 осіб

Золочівський район – 12 осіб

Кам'янко-Бузький район – 55 осіб

Миколаївський район – 25 осіб

Мостиський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 56 осіб

Пустомитівський район – 81 особа

Радехівський район – 21 особа

Самбірський район – 19 осіб

Сколівський район – 10 осіб

Сокальський район – 140 осіб

Стрийський район – 24 особи

Яворівський район – 53 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 жовтня (09:00): 104 055 випадки, 582 нових

 

Івано-Франківськ – 102 особи

Богородчанський район – 11 осіб

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 31 особа

Городенківський район – 25 осіб

Долинський район – 51 особа

Калуський район – 60 осіб

Коломийський район – 123 особи

Косівський район – 38 осіб

Надвірнянський район – 21 особа

Рогатинський район – 31 особа

Рожнятівський район – 11 осіб

Снятинський район – 31 особа

Тисменицький район – 29 осіб

Тлумацький район – 17 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

31.10.2021

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