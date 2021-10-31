Галицькі хроніки COVID-19: 31 жовтня.

Станом на 09:00 31 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 376 594 хворих на сovid-19. За минулу добу 2102 нових випадків: 1040 – на Львівщині (проведено 2088 ПЛР-досліджень), 480 – на Тернопіллі (1258 ПЛР-досліджень) та 582 – на Івано-Франківщині (проведено 1307 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 31 летальний випадок внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 15 – у Львівській області, 13 – у Тернопільській області, троє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,28%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 жовтня (09:00): 90 521 випадок, 480 нових
Тернопіль – 92 особи
Тернопільський район – 43 особи
Теребовлянський район – 32 особи
Бережанський район – 15 осіб
Борщівський район – 24 особи
Бучацький район – 14 осіб
Гусятинський район – 20 осіб
Заліщицький район – 34 особи
Зборівський район – 27 осіб
Збаразький район – 24 особи
Кременецький район – 13 осіб
Козівський район – 25 осіб
Лановецький район – 26 осіб
Монастириський район – 13 осіб
Підволочиський район – 14 осіб
Підгаєцький район – 9 осіб
Чортківський район – 39 осіб
Шумський район – 16 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 жовтня (09:00): 182 018 випадків, 1040 нових
Львів – 349 осіб
Бродівський район – 20 осіб
Буський район – 28 осіб
Городоцький район – 21 особа
Дрогобицький район – 2 особи
Жидачівський район – 30 осіб
Жовківський район – 86 осіб
Золочівський район – 12 осіб
Кам'янко-Бузький район – 55 осіб
Миколаївський район – 25 осіб
Мостиський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 56 осіб
Пустомитівський район – 81 особа
Радехівський район – 21 особа
Самбірський район – 19 осіб
Сколівський район – 10 осіб
Сокальський район – 140 осіб
Стрийський район – 24 особи
Яворівський район – 53 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 жовтня (09:00): 104 055 випадки, 582 нових
Івано-Франківськ – 102 особи
Богородчанський район – 11 осіб
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 31 особа
Городенківський район – 25 осіб
Долинський район – 51 особа
Калуський район – 60 осіб
Коломийський район – 123 особи
Косівський район – 38 осіб
Надвірнянський район – 21 особа
Рогатинський район – 31 особа
Рожнятівський район – 11 осіб
Снятинський район – 31 особа
Тисменицький район – 29 осіб
Тлумацький район – 17 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
31.10.2021