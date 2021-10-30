Галицькі хроніки COVID-19: 30 жовтня.

Станом на 09:00 30 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 374 492 хворих на сovid-19. За минулу добу 3249 нових випадків: 1880 – на Львівщині (проведено 3661 ПЛР-дослідження), 609 – на Тернопіллі (2273 ПЛР-дослідження) та 760 – на Івано-Франківщині (проведено 2239 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 45 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 21 – у Львівській області, 15 – у Тернопільській області, дев'ять – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,28%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 жовтня (09:00): 90 041 випадок, 609 нових
Тернопіль – 109 осіб
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 43 особи
Бучацький район – 20 осіб
Гусятинський район – 22 особи
Заліщицький район – 31 особа
Збаразький район – 45 осіб
Зборівський район – 36 осіб
Кременецький район – 56 осіб
Козівський район – 16 осіб
Лановецький район – 26 осіб
Монастириський район – 16 осіб
Підволочиський район – 30 осіб
Підгаєцький район – 11 осіб
Теребовлянський район – 30 осіб
Тернопільський район – 56 осіб
Чортківський район – 30 осіб
Шумський район – 20 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 жовтня (09:00): 180 978 випадків, 1880 нових
Львів – 836 осіб
Бродівський район – 80 осіб
Буський район – 10 осіб
Городоцький район – 52 особи
Дрогобицький район – 82 особи
Жидачівський район – 34 особи
Жовківський район – 50 осіб
Золочівський район – 31 особа
Кам'янко-Бузький район – 51 особа
Миколаївський район – 48 осіб
Мостиський район – 11 осіб
Перемишлянський район – 36 осіб
Пустомитівський район – 165 осіб
Радехівський район – 35 осіб
Самбірський район – 38 осіб
Сколівський район – 18 осіб
Сокальський район – 154 особи
Старосамбірський район – 16 осіб
Стрийський район – 71 особа
Турківський район – 9 осіб
Яворівський район – 53 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 жовтня (09:00): 103 473 випадки, 760 нових
Івано-Франківськ – 204 особи
Богородчанський район – 68 осіб
Верховинський район – 21 особа
Галицький район – 31 особа
Городенківський район – 11 осіб
Долинський район – 78 осіб
Калуський район – 54 особи
Коломийський район – 76 осіб
Косівський район – 43 особи
Надвірнянський район – 54 особи
Рожнятівський район – 21 особа
Снятинський район – 20 осіб
Тисменицький район – 37 осіб
Тлумацький район – 42 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
30.10.2021