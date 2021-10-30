Галицькі хроніки COVID-19: 30 жовтня.

 

Станом на 09:00 30 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 374 492 хворих на сovid-19. За минулу добу 3249 нових випадків: 1880 – на Львівщині (проведено 3661 ПЛР-дослідження), 609 – на Тернопіллі (2273 ПЛР-дослідження) та 760 – на Івано-Франківщині (проведено 2239 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 45 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 21 – у Львівській області, 15 – у Тернопільській області, дев'ять – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,28%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 жовтня (09:00): 90 041 випадок, 609 нових

 

Тернопіль – 109 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 43 особи

Бучацький район – 20 осіб

Гусятинський район – 22 особи

Заліщицький район – 31 особа

Збаразький район – 45 осіб

Зборівський район – 36 осіб

Кременецький район – 56 осіб

Козівський район – 16 осіб

Лановецький район – 26 осіб

Монастириський район – 16 осіб

Підволочиський район – 30 осіб

Підгаєцький район – 11 осіб

Теребовлянський район – 30 осіб

Тернопільський район – 56 осіб

Чортківський район – 30 осіб

Шумський район – 20 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 жовтня (09:00): 180 978 випадків, 1880 нових

 

Львів – 836 осіб

Бродівський район – 80 осіб

Буський район – 10 осіб

Городоцький район – 52 особи

Дрогобицький район – 82 особи

Жидачівський район – 34 особи

Жовківський район – 50 осіб

Золочівський район – 31 особа

Кам'янко-Бузький район – 51 особа

Миколаївський район – 48 осіб

Мостиський район – 11 осіб

Перемишлянський район – 36 осіб

Пустомитівський район – 165 осіб

Радехівський район – 35 осіб

Самбірський район – 38 осіб

Сколівський район – 18 осіб

Сокальський район – 154 особи

Старосамбірський район – 16 осіб

Стрийський район – 71 особа

Турківський район – 9 осіб

Яворівський район – 53 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 жовтня (09:00): 103 473 випадки, 760 нових

 

Івано-Франківськ – 204 особи

Богородчанський район – 68 осіб

Верховинський район – 21 особа

Галицький район – 31 особа

Городенківський район – 11 осіб

Долинський район – 78 осіб

Калуський район – 54 особи

Коломийський район – 76 осіб

Косівський район – 43 особи

Надвірнянський район – 54 особи

Рожнятівський район – 21 особа

Снятинський район – 20 осіб

Тисменицький район – 37 осіб

Тлумацький район – 42 особи

 


Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

30.10.2021

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