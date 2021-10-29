Галицькі хроніки COVID-19: 29 жовтня.

Станом на 09:00 29 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 371 243 хворих на сovid-19. За минулу добу 3194 нові випадки: 1702 – на Львівщині (проведено 3907 ПЛР-досліджень), 711 – на Тернопіллі (1761 ПЛР-дослідження) та 781 – на Івано-Франківщині (проведено 1749 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 44 летальні випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 13 – у Львівській області, 17 – у Тернопільській області, 14 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 жовтня (09:00): 89 432 випадки, 711 нових

Тернопіль – 129 осіб

Заліщицький район – 43 особи

Збаразький район – 58 осіб

Зборівський район – 41 особа

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 35 осіб

Бучацький район – 31 особа

Гусятинський район – 30 осіб

Кременецький район – 51 особа

Козівський район – 32 особи

Лановецький район – 29 осіб

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 28 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Тернопільський район – 47 осіб

Теребовлянський район – 46 осіб

Чортківський район – 60 осіб

Шумський район – 23 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 жовтня (09:00): 179 098 випадків, 1702 нових

Львів – 654 особи

Бродівський район – 23 особи

Буський район – 41 особа

Городоцький район – 42 особи

Дрогобицький район – 66 осіб

Жидачівський район – 37 осіб

Жовківський район – 115 осіб

Золочівський район – 22 особи

Кам’янка-Бузький район – 38 осіб

Миколаївський район – 45 осіб

Мостиський район – 34 особи

Перемишлянський район – 26 осіб

Пустомитівський район – 94 особи

Радехівський район – 64 особи

Самбірський район – 70 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 134 особи

Старосамбірський район – 41 особа

Стрийський район – 90 осіб

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 59 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 жовтня (09:00): 102 713 випадків, 781 новий

Івано-Франківськ – 141 особа

Богородчанський район – 60 осіб

Верховинський район – 18 осіб

Галицький район – 34 особи

Городенківський район – 37 осіб

Долинський район – 55 осіб

Калуський район – 60 осіб

Коломийський район – 149 осіб

Косівський район – 56 осіб

Надвірнянський район – 63 особи

Рогатинський район – 52 особи

Рожнятівський район – 25 осіб

Снятинський район – 7 осіб

Тисменицький район – 22 особи

Тлумацький район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.