Галицькі хроніки COVID-19: 29 жовтня.

Станом на 09:00 29 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 371 243 хворих на сovid-19. За минулу добу 3194 нові випадки: 1702 – на Львівщині (проведено 3907 ПЛР-досліджень), 711 – на Тернопіллі (1761 ПЛР-дослідження) та 781 – на Івано-Франківщині (проведено 1749 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 44 летальні випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 13 – у Львівській області, 17 – у Тернопільській області, 14 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 жовтня (09:00): 89 432 випадки, 711 нових
Тернопіль – 129 осіб
Заліщицький район – 43 особи
Збаразький район – 58 осіб
Зборівський район – 41 особа
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 35 осіб
Бучацький район – 31 особа
Гусятинський район – 30 осіб
Кременецький район – 51 особа
Козівський район – 32 особи
Лановецький район – 29 осіб
Монастириський район – 12 осіб
Підволочиський район – 28 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Тернопільський район – 47 осіб
Теребовлянський район – 46 осіб
Чортківський район – 60 осіб
Шумський район – 23 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 жовтня (09:00): 179 098 випадків, 1702 нових
Львів – 654 особи
Бродівський район – 23 особи
Буський район – 41 особа
Городоцький район – 42 особи
Дрогобицький район – 66 осіб
Жидачівський район – 37 осіб
Жовківський район – 115 осіб
Золочівський район – 22 особи
Кам’янка-Бузький район – 38 осіб
Миколаївський район – 45 осіб
Мостиський район – 34 особи
Перемишлянський район – 26 осіб
Пустомитівський район – 94 особи
Радехівський район – 64 особи
Самбірський район – 70 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 134 особи
Старосамбірський район – 41 особа
Стрийський район – 90 осіб
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 59 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 жовтня (09:00): 102 713 випадків, 781 новий
Івано-Франківськ – 141 особа
Богородчанський район – 60 осіб
Верховинський район – 18 осіб
Галицький район – 34 особи
Городенківський район – 37 осіб
Долинський район – 55 осіб
Калуський район – 60 осіб
Коломийський район – 149 осіб
Косівський район – 56 осіб
Надвірнянський район – 63 особи
Рогатинський район – 52 особи
Рожнятівський район – 25 осіб
Снятинський район – 7 осіб
Тисменицький район – 22 особи
Тлумацький район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
29.10.2021