На Львівщині і Волині страйкували міжнародні перевізники.

 

Міжнародні автомобільні перевізники організували попереджувальну акцію протесту на об’їзній дорозі Львова та на Волині – трасою Луцьк–Ягодин, вимагаючи від влади врятувати галузь автомобільних вантажних перевезень. Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомили на facebook-сторінці ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України».

 

 

Попереджувальна акція відбулася у форматі автопробігу великогабаритних вантажівок. Десятки фур рухалися колоною по кільцевій дорозі Львова та по трасі Луцьк–Ягодин у с. Княгинок на Волині, фактично блокуючи рух інших автомобілів.

 

Зокрема, міжнародні вантажні перевізники вимагають від влади: розв’язати проблему з постійною відсутністю дозволів на міжнародні перевезення; викорінити корупцію в Державній службі України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека); вирішити проблеми з чергами на кордонах, а також не приймати жодних рішень стосовно процесу міжнародних вантажних автомобільних перевезень без узгодження з перевізниками (закриття кордонів, перенесення ПВД, змін процедури отримання дозволів) і розробити план заходів для лібералізації транзитних перевезень через територію Польщі.

 

 

Організатори – ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України» та ГО «Перевізники західного регіону» – назвали захід попереджувальним: якщо їхні вимоги ігноруватимуть, готові розгорнути страйки на прикордонних пунктах пропуску.

 

Фото varta1.com.ua

29.10.2021

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