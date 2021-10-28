Галицькі хроніки COVID-19: 28 жовтня.

Станом на 09:00 28 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 368 049 хворих на сovid-19. За минулу добу 3512 нових випадків: 1506 – на Львівщині (проведено 4136 ПЛР-досліджень), 748 – на Тернопіллі (проведено 2262 ПЛР-дослідження) та 1258 – на Івано-Франківщині (проведено 2090 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 56 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 30 – у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 жовтня (09:00): 88 721 випадок, 748 нових
Тернопіль – 192 особи
Бережанський район – 38 осіб
Борщівський район – 50 осіб
Бучацький район – 32 особи
Гусятинський район – 42 особи
Заліщицький район – 23 особи
Збаразький район – 45 осіб
Зборівський район – 40 осіб
Кременецький район – 44 особи
Козівський район – 25 осіб
Лановецький район – 11 осіб
Монастириський район – 16 осіб
Підволочиський район – 35 осіб
Підгаєцький район – 11 осіб
Теребовлянський район – 28 осіб
Тернопільський район – 63 особи
Чортківський район – 48 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 жовтня (09:00): 177 396 випадків, 1506 нових
Львів – 677 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 жовтня (09:00): 101 932 випадки, 1258 нових
Івано-Франківськ – 255 осіб
Богородчанський район – 74 особи
Верховинський район – 4 особи
Галицький район – 75 осіб
Городенківський район – 56 осіб
Долинський район – 83 особи
Калуський район – 125 осіб
Коломийський район – 172 особи
Косівський район – 75 осіб
Надвірнянський район – 85 осіб
Рожнятівський район – 28 осіб
Рогатинський район – 10 осіб
Снятинський район – 101 особа
Тисменицький район – 72 особи
Тлумацький район – 43 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
28.10.2021