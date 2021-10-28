Галицькі хроніки COVID-19: 28 жовтня.

 

Станом на 09:00 28 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 368 049 хворих на сovid-19. За минулу добу 3512 нових випадків: 1506 – на Львівщині (проведено 4136 ПЛР-досліджень), 748 – на Тернопіллі (проведено 2262 ПЛР-дослідження) та 1258 – на Івано-Франківщині (проведено 2090 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 56 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 30 – у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 жовтня (09:00): 88 721 випадок, 748 нових

 

Тернопіль – 192 особи

Бережанський район – 38 осіб

Борщівський район – 50 осіб

Бучацький район – 32 особи

Гусятинський район – 42 особи

Заліщицький район – 23 особи

Збаразький район – 45 осіб

Зборівський район – 40 осіб

Кременецький район – 44 особи

Козівський район – 25 осіб

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 16 осіб

Підволочиський район – 35 осіб

Підгаєцький район – 11 осіб

Теребовлянський район – 28 осіб

Тернопільський район – 63 особи

Чортківський район – 48 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 жовтня (09:00): 177 396 випадків, 1506 нових

 

Львів – 677 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 жовтня (09:00): 101 932 випадки, 1258 нових

 

Івано-Франківськ – 255 осіб

Богородчанський район – 74  особи

Верховинський район – 4 особи

Галицький район – 75  осіб

Городенківський район – 56 осіб

Долинський район – 83 особи

Калуський район – 125 осіб

Коломийський район – 172 особи

Косівський район – 75 осіб

Надвірнянський район – 85 осіб

Рожнятівський район – 28 осіб

Рогатинський район – 10 осіб

Снятинський район – 101 особа

Тисменицький район – 72 особи

Тлумацький район – 43 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

28.10.2021

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