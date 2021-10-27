Галицькі хроніки COVID-19: 27 жовтня.

Станом на 09:00 27 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 364 537 хворих на сovid-19. За минулу добу 2429 нових випадків: 1426 – на Львівщині (проведено 5449 ПЛР-досліджень), 660 – на Тернопіллі (проведено 1781 ПЛР-дослідження) та 343 – на Івано-Франківщині (проведено 2369 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 55 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 13 – у Львівській області, 26 – у Тернопільській області, 16 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 жовтня (09:00): 87 973 випадки, 660 нових
Тернопіль – 227 осіб
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 13 осіб
Гусятинський район – 33 особи
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 34 особи
Зборівський район – 22 особи
Кременецький район – 51 особа
Козівський район – 5 осіб
Лановецький район – 24 особи
Монастириський район – 8 осіб
Підволочиський район – 35 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 29 осіб
Тернопільський район – 73
Чортківський район – 65 осіб
Шумський район – 16 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 жовтня (09:00): 175 890 випадків, 1426 нових
Львів – 631 особа
Бродівський район – 24 особи
Буський район – 14 осіб
Городоцький район – 81 особа
Дрогобицький район – 25 осіб
Жидачівський район – 11 осіб
Жовківський район – 72 особи
Золочівський район – 23 особи
Кам’янка-Бузький район – 38 осіб
Миколаївський район – 47 осіб
Мостиський район – 24 особи
Перемишлянський район – 54 особи
Пустомитівський район – 101 особа
Радехівський район – 36 осіб
Самбірський район – 39 осіб
Сколівський район – 6 осіб
Сокальський район – 42 особи
Старосамбірський район – 18 осіб
Стрийський район – 89 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 39 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 жовтня (09:00): 100 674 випадки, 343 нові
Івано-Франківськ – 106 осіб
Богородчанський район – 18 осіб
Верховинський район – 12 осіб
Галицький район – 15 осіб
Городенківський район – 28 осіб
Долинський район – 7 осіб
Калуський район – 14 осіб
Коломийський район – 40 осіб
Косівський район – 26 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Рогатинський район – 32 особи
Рожнятівський район – 15 осіб
Снятинський район – 7 осіб
Тисменицький район – 18 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
27.10.2021