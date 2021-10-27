Галицькі хроніки COVID-19: 27 жовтня.

Станом на 09:00 27 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 364 537 хворих на сovid-19. За минулу добу 2429 нових випадків: 1426 – на Львівщині (проведено 5449 ПЛР-досліджень), 660 – на Тернопіллі (проведено 1781 ПЛР-дослідження) та 343 – на Івано-Франківщині (проведено 2369 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 55 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 13 – у Львівській області, 26 – у Тернопільській області, 16 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 жовтня (09:00): 87 973 випадки, 660 нових

Тернопіль – 227 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 13 осіб

Гусятинський район – 33 особи

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 34 особи

Зборівський район – 22 особи

Кременецький район – 51 особа

Козівський район – 5 осіб

Лановецький район – 24 особи

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський район – 35 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 29 осіб

Тернопільський район – 73

Чортківський район – 65 осіб

Шумський район – 16 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 жовтня (09:00): 175 890 випадків, 1426 нових

Львів – 631 особа

Бродівський район – 24 особи

Буський район – 14 осіб

Городоцький район – 81 особа

Дрогобицький район – 25 осіб

Жидачівський район – 11 осіб

Жовківський район – 72 особи

Золочівський район – 23 особи

Кам’янка-Бузький район – 38 осіб

Миколаївський район – 47 осіб

Мостиський район – 24 особи

Перемишлянський район – 54 особи

Пустомитівський район – 101 особа

Радехівський район – 36 осіб

Самбірський район – 39 осіб

Сколівський район – 6 осіб

Сокальський район – 42 особи

Старосамбірський район – 18 осіб

Стрийський район – 89 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 39 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 жовтня (09:00): 100 674 випадки, 343 нові

Івано-Франківськ – 106 осіб

Богородчанський район – 18 осіб

Верховинський район – 12 осіб

Галицький район – 15 осіб

Городенківський район – 28 осіб

Долинський район – 7 осіб

Калуський район – 14 осіб

Коломийський район – 40 осіб

Косівський район – 26 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Рогатинський район – 32 особи

Рожнятівський район – 15 осіб

Снятинський район – 7 осіб

Тисменицький район – 18 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.