Галицькі хроніки COVID-19: 27 жовтня.

 

Станом на 09:00 27 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 364 537 хворих на сovid-19. За минулу добу 2429 нових випадків: 1426 – на Львівщині (проведено 5449 ПЛР-досліджень), 660 – на Тернопіллі (проведено 1781 ПЛР-дослідження) та 343 – на Івано-Франківщині (проведено 2369 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 55 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 13 – у Львівській області, 26 – у Тернопільській області, 16 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 жовтня (09:00): 87 973 випадки, 660 нових

 

Тернопіль – 227 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 13 осіб

Гусятинський район – 33 особи

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 34 особи

Зборівський район – 22 особи

Кременецький район – 51 особа

Козівський район – 5 осіб

Лановецький район – 24 особи

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський район – 35 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 29 осіб

Тернопільський район – 73

Чортківський район – 65 осіб

Шумський район – 16 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 жовтня (09:00): 175 890 випадків, 1426 нових

 

Львів – 631 особа

Бродівський район  – 24 особи

Буський район – 14 осіб

Городоцький район – 81 особа

Дрогобицький район – 25 осіб

Жидачівський район – 11 осіб

Жовківський район – 72 особи

Золочівський район – 23 особи

Кам’янка-Бузький район – 38 осіб

Миколаївський район – 47 осіб

Мостиський район – 24 особи

Перемишлянський район – 54 особи

Пустомитівський район – 101 особа

Радехівський район – 36 осіб

Самбірський район – 39 осіб

Сколівський район – 6 осіб

Сокальський район – 42 особи

Старосамбірський район – 18 осіб

Стрийський район – 89 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 39 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 жовтня (09:00): 100 674 випадки, 343 нові

 

Івано-Франківськ – 106 осіб

Богородчанський район – 18 осіб

Верховинський район – 12 осіб

Галицький район – 15 осіб

Городенківський район – 28 осіб

Долинський район – 7 осіб

Калуський район – 14 осіб

Коломийський район – 40 осіб

Косівський район – 26 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Рогатинський район – 32 особи

Рожнятівський район – 15 осіб

Снятинський район – 7 осіб

Тисменицький район – 18 осіб

Тлумацький район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

27.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Метеорит знищив біблійний Содом?
Вибух, подібний на той, котрий спричинив Тунгуський метеорит, міг знищити і велике місто бронзової доби в долині Йордану.
25.10.21 | | Наука
Чи достатньо ефективні китайські вакцини?
На китайські вакцини CoronaVac і Sinopharm припадає майже половина усіх доз у світі. Але чи дають вони достатній захист?
24.10.21 | | Наука
Найідеалістичніший народ у світі
Ілько ЛЕМКО
Люди прагнуть ілюзорного життя, несамовито хочуть легенд, ось звідки взявся наш політичний феномен.
23.10.21 | | Дискурси
Коли можеш бути світом
Юлія Баір
Життя заради життя, не лигаючись зі смертю й не лякаючись її. А якщо й побоюючись – без заперечення. Як заперечиш природу? Як втечеш від персонального смерчу, що змітає тебе зі звичного місця на планеті з комфортом переміщення в засвіти у власній хаті?
23.10.21 | | Штука
У світлі недавньої втрати
Юрій Андрухович
Усі вони – хто здавна, хто, як Місько Барбара, цілком щойно – опинилися вже не тут, і мені бракує можливості викликати їх на скайпі...
22.10.21 | | Дискурси
Чому ми робимо поспішні висновки?
Кармен Санчез, Девід Даннінг
Люди, які швидко переходять до висновків, більше схильні вірити у коспірологію та паранормальні явища, а також надто самовпевнені.
22.10.21 | | Наука
“Олексій Корнієнко”: паноптикум стереотипів чи самопрепарування?
Олеся Ісаюк
Аномально щедрий текст на відверті сліди історичних стереотипів. Варто читати тим, хто займається реплікацією їхнього галицького варіанта
22.10.21 | | Галичина
Нова «холодна війна»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія заявила про закриття своєї місії при НАТО через вигнання половини працівників, які насправді були шпигунами. Тим часом Альянс затвердив новий генеральний план протидії евентуальному нападу з боку Росії.
22.10.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.