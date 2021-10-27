Суд ЄУ наклав на Польщу штраф – €1 млн на день.

Влада Польщі назвала це «узурпацією та шантажем».

 

 

Суд справедливості Європенйської Унії наклав на Польщу штраф у розмірі одного мільйона євро на добу до виконання його рішення про скасування Дисциплінарної палати польського Верховного суду, на чому наполягає Єврокомісія. Про це йдеться у поширеній у середу, 27 жовтня, заяві Європейського суду юстиції, яку цитує сайт польського телеканалу TVN24.

 

«Польщі присуджено виплачувати €1 млн на день на користь Єврокомісії, допоки вона не призупинить дію національного законодавства, яке, зокрема, відноситься до юрисдикції Дисциплінарної палати Верховного суду», – йдеться у заяві.

 

У постанові суду наголошується, що виконання Варшавою рішення Європейського суду юстиції від 14 липня 2021 року (коли Польща програла Єврокомісії позов щодо верховенства права) «необхідне, щоб уникнути поважної та непоправної шкоди юридичній системі Європейської Унії та цінностям, на яких вона заснована, зокрема принцип верховенства права».

 

Влада Польщі вже відреагувала на рішення Європейського суду. Заступник міністра юстиції республіки Себастян Калєта (Sebastian Kaleta) заявив у Twitter, що воно «іґнорує польську Конституцію та вердикти Конституційного трибуналу», а європейська інстанція «працює поза компетенцією та зловживає призначенням грошових штрафів та тимчасових заходів». «Це наступний етап операції, покликаної відібрати у Польщі право впливу на лад нашої держави. Це узурпація та шантаж», – наголосив заступник міністра юстиції.

27.10.2021

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