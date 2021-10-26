Галицькі хроніки COVID-19: 26 жовтня.

Станом на 09:00 26 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 362 106 хворих на сovid-19. За минулу добу 1813 нових випадків: 1104 – на Львівщині (проведено 2831 ПЛР-дослідження), 411 – на Тернопіллі (проведено 1781 ПЛР-дослідження) та 298 – на Івано-Франківщині (проведено 1231 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 26 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 16 – у Тернопільській області, десятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 жовтня (09:00): 87 312 випадків, 411 нових

Тернопіль – 134 особи

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 33 особи

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 18 осіб

Збаразький район – 4 особи

Збаразький район – 14 осіб

Зборівський район – 16 осіб

Кременецький район – 44 особи

Козівський район – 17 осіб

Лановецький район – 22 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 11 осіб

Тернопільський район – 14 осіб

Теребовлянський район – 7 осіб

Чортківський район – 24 особи

Шумський район – 15 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 жовтня (09:00): 174 464 випадки, 1104 нові

Львів – 414 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 жовтня (09:00): 100 331 випадок, 298 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.