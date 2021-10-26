Ердоґан відмовився від наміру вислати амбасадорів десяти західних країн.

Перед цим амбасадори поширили заяву, в якій вказали, що не втручатимуться у внутрішні справи Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан відмовився від наміру оголошувати амбасадорів десятьох західних держав персонами non grata. «Амбасадори відступилися і будуть надалі обережнішими в заявах», – пояснив глава турецької держави зміну свого рішення на пресконференції в Анкарі.

Ердоґан додав, що попередні заяви послів були спрямовані «проти Туреччини та її суверенітету», і запевнив, що в плани Анкари не входило розпалювання кризи. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Нагадаємо, що 23 жовтня Реджеп Таїп Ердоґан дав доручення Міністерству закордонних справ оголосити персонами non grata амбасадорів десяти західних країн. Напередодні він розкритикував амбасадорів США, Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Канади, Норвегії та Нової Зеландії, заявивши, що вони втручаються в судові справи країни. Голови дипмісій десяти названих держав на початку поточного тижня виступили зі спільним зверненням, в якому закликали Туреччину звільнити Османа Кавалу, який уже чотири роки перебуває у в'язниці без обвинувального вироку. Вони зразу ж були викликані до МЗС Туреччини. Анкара охарактеризувала незвичайне для дипломатичної практики звернення як «неприйнятне».

64-річний Осман Кавала – турецький бізнесмен, філантроп і правозахисник, який фінансував багато культурних та правозахисних проєктів у своїй країні і брав участь в їхній роботі. Він працював, зокрема, над примиренням турецької більшості з вірменською і курдською меншинами Туреччини.

Спочатку правозахисник був заарештований за звинуваченням у фінансуванні та організації антиурядових протестів у стамбульському парку Ґезі 2013 року. У лютому 2020 року суд виправдав його за цим звинуваченням. У той же день прокуратура видала новий ордер на арешт Кавали, заявивши про його можливу участь у спробі державного перевороту в Туреччині і повалення Ердоґана в липні 2016 року, а також у шпигунській діяльності.

У січні 2021 року апеляційний суд скасував перший виправдувальний вирок. Якщо тепер Осман Кавала буде засуджений за звинуваченням у шпигунстві, йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання у справі Кавали призначено на 26 листопада.