В'ятрович випустив останню серію documentary про дні української Незалежності.

Центр досліджень визвольного руху і Володимир В'ятрович презентували останню серію 10-серійного документального кіно, присвяченого десятьом знаковим дням на шляху до української Незалежності. Останній випуск присвячений Майданові-2014 – "Революція гідності і цінностей: як Євромайдан змінив Україну".

Про це повідомляє Центр досліджень визвольного руху.

"З моменту виходу сотень тисяч людей на українські вулиці все змінилося – студентський виступ за європейські цінності перетворився на революцію, яка триває сім з половиною років. І Євромайдан став лише початком цієї революції", – йдеться в анотації ЦДВР. Автори фільму зазначають, що в десятій серії, зокрема, розповідається про те, звідки росте коріння Революції гідності, як вона змінила країну і яке значення має.

"Починалося все, як доволі весела пригода. Хоча причини, що спонукали вийти на протест, були зовсім невтішними. 21 листопада 2013 року – у річницю Помаранчевої революції – уряд Азарова скасував підписання асоціації з Європейським Союзом. Очевидно, що на користь союзу з Росією", – прокоментував Володимир В’ятрович.

Одним із коментаторів епізоду є викладач Києво-Могилянської академії Валерій Пекар. З його слів, ця революція має троїсту природу – економічну, антиколоніальну і ціннісну. Тоді на Майдані українська незалежність окропилася кров’ю людей, які віддали життя за свободу.

Проєкт "10 Днів Незалежності України" реалізовано Центром досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду.

Раніше вийшли серії:

"Четвертий Універсал — перша українська незалежність";

"Листопадовий зрив: як одна ніч змінила історію українського Львова";

"День Соборності: як об’єдналися дві частини України";

"Три держави за добу: як Карпатська Україна проголосила незалежність";

"Бандера VS Гітлер і Сталін: Як націоналісти відновили Українську Незалежність";

"Перший цвях у домовину СРСР: Як Україна прийняла Декларацію про державний суверенітет";

"Страх комуністів і натиск дисидентів: як Україна проголосила незалежність";

"Як українці поховали СРСР на референдумі";

"Історія українських майданів – від протестів на граніті до Помаранчевої революції".

Команда проєкту: Володимир В'ятрович — автор та ведучий, Андрій Сайчук — сценарист, Леся Вакулюк — сценаристка, Яків Любчич — режисер, Михайло Смуток — виконавчий продюсер, Олександр Попенко — оператор, Костянтин Пузанкін — дизайнер, Олександр Климань — звукорежисер та композитор, Юлія Білоус та Катерина Бєслік — стиль, Кіра Лєтова та Олександра Корченкова — грим, Тетяна Колісник — редакторка соціальних мереж, Володимир Бірчак та Олеся Ісаюк — наукові консультанти, Микола Попелуха — редактор архіву, Ігор Малахов, режисер архіву, Ярина Ясиневич — продюсерка, Лідія Тополевська — фінансистка, Анна Олійник — директорка, Дмитро Гузій — юридична підтримка.