Через глобальне потепління європейські птахи можуть забути про вирій.

Раніше вважалося, що птахи визначають дату міґрацї на основі тривалості дня, результати же нового дослідження свідчать, що вони беруть до уваги більшу кількість факторів, реагуючи на зміну клімату та доступної їжі.

За аналізом науковців, тепер восени птахи вилітають у вирій пізніше, а навесні прилітають звідти раніше. Дослідження, опубліковане в журналі Global Change Biology, ґрунтується на 50-річних спостереженнях за птахами в Гамбії та Гібралтарі. Вчені припустили, що у зв'язку з кліматичними змінами найпоширеніші птахи Європи можуть повністю припинити сезонну міґрацію і проводити на континенті весь рік.

Скорочення африканського періоду перебування перелітних птахів (дні)

Нове дослідження науковців з Університету Дарема показало, що деякі види транссахарських перелітних птахів щороку довше перебувають у своїх європейських місцях гніздування і менше – в Африці. Це значне скорочення свідчить про те, що вони здатні довше витримувати європейський осінньо-зимовий сезон.

Щонайменше чотири тисячі видів птахів є перелітними, що становить близько 40% від загальної кількості у світі: зі Скандинавії на південь відлітає більшість птахів, з країн із помірнішим кліматом – біля половини.

Сезонні міґрації ластівок

Зміни міґраційної поведінки перелітних птахів можуть призвести до подовження сезонів розмноження цих видів, а також негативного впливу на інші види як у Європі, так і в традиційних місцях зимової міґрації.

У Європі їхня триваліша присутність може призвести до посилення конкуренції за зимовий корм із неперелітними птахами.

У традиційних же місцях міґрації на південь від Сахари скорочення терміну перебування там перелітніх птахів може мати значні наслідки для екосистеми цього реґіону через зменшення споживання комах, розповсюдження насіння та запилення.