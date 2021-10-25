Галицькі хроніки COVID-19: 25 жовтня.

 

Станом на 09:00 25 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 360 293 хворих на сovid-19. За минулу добу 1339 нових випадків: 877 – на Львівщині (проведено 3932 ПЛР-дослідження), 327 – на Тернопіллі (проведено 635 ПЛР-досліджень) та 135 – на Івано-Франківщині (проведено 996 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 25 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 17 людей померло у Львівській області,  шестеро – у Тернопільській області, двоє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 жовтня (09:00): 86 900 випадків, 327 нових

 

Тернопіль – 57 осіб

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 23 особи

Бучацький район – 24 особи

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 21 особа

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 13 осіб

Кременецький район – 16 осіб

Козівський район – 10 осіб

Лановецький район – 21 особа

Монастириський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Підволочиський район – 22 особи

Тернопільський район – 27 осіб

Теребовлянський район – 19 осіб

Чортківський район – 29 осіб

Шумський район – 10 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 жовтня (09:00): 173 360 випадків, 877 нових

 

Львів – 570 осіб

Бродівський район – 11 осіб

Буський район – 40 осіб

Городоцький район – 14 осіб

Дрогобицький район – 57 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Кам'янко-Бузький район – 12 осіб

Мостиський район – 15 осіб

Перемишлянський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 15 осіб

Радехівський район – 8 осіб

Самбірський район – 24 особи

Сокальський район – 56 осіб

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 17 осіб

Яворівський район – 22 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 жовтня (09:00): 100 033 випадки, 135 нових

 

Івано-Франківськ – 43 особи

Богородчанський район – 1 особа

Верховинський район – 8 осіб

Городенківський район – 7 осіб

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 6 осіб

Коломийський район – 4 особи

Косівський район – 16 осіб

Надвірнянський район – 8 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Тисменицький район – 20 осіб

Тлумацький район – 16 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

25.10.2021

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