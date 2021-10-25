Галицькі хроніки COVID-19: 25 жовтня.

Станом на 09:00 25 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 360 293 хворих на сovid-19. За минулу добу 1339 нових випадків: 877 – на Львівщині (проведено 3932 ПЛР-дослідження), 327 – на Тернопіллі (проведено 635 ПЛР-досліджень) та 135 – на Івано-Франківщині (проведено 996 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 25 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 17 людей померло у Львівській області, шестеро – у Тернопільській області, двоє – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 жовтня (09:00): 86 900 випадків, 327 нових
Тернопіль – 57 осіб
Бережанський район – 16 осіб
Борщівський район – 23 особи
Бучацький район – 24 особи
Гусятинський район – 18 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 21 особа
Збаразький район – 13 осіб
Зборівський район – 13 осіб
Кременецький район – 16 осіб
Козівський район – 10 осіб
Лановецький район – 21 особа
Монастириський район – 11 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Підволочиський район – 22 особи
Тернопільський район – 27 осіб
Теребовлянський район – 19 осіб
Чортківський район – 29 осіб
Шумський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 жовтня (09:00): 173 360 випадків, 877 нових
Львів – 570 осіб
Бродівський район – 11 осіб
Буський район – 40 осіб
Городоцький район – 14 осіб
Дрогобицький район – 57 осіб
Жидачівський район – 4 особи
Кам'янко-Бузький район – 12 осіб
Мостиський район – 15 осіб
Перемишлянський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 15 осіб
Радехівський район – 8 осіб
Самбірський район – 24 особи
Сокальський район – 56 осіб
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 17 осіб
Яворівський район – 22 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 жовтня (09:00): 100 033 випадки, 135 нових
Івано-Франківськ – 43 особи
Богородчанський район – 1 особа
Верховинський район – 8 осіб
Городенківський район – 7 осіб
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 6 осіб
Коломийський район – 4 особи
Косівський район – 16 осіб
Надвірнянський район – 8 осіб
Снятинський район – 5 осіб
Тисменицький район – 20 осіб
Тлумацький район – 16 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
25.10.2021