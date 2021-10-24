Галицькі хроніки COVID-19: 24 жовтня.

Станом на 09:00 24 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 358 954 хворих на сovid-19. За минулу добу 2893 нові випадки: 1509 – на Львівщині (проведено 3932 ПЛР-дослідження), 647 – на Тернопіллі (проведено 1863 ПЛР-дослідження) та 737 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 26 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 13 людей померло у Львівській області, восьмеро – у Тернопільській області, п'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 жовтня (09:00): 86 573 випадки, 647 нових
Тернопіль – 78 осіб
Бережанський район – 23 особи
Бучацький район – 22 особи
Борщівський район – 44 особи
Гусятинський район – 33 особи
Заліщицький район – 22 особи
Збаразький район – 45 осіб
Зборівський район – 36 осіб
Кременецький район – 43 особи
Козівський район – 22 особи
Лановецький район – 31 особа
Монастириський район – 12 осіб
Підволочиський район – 20 осіб
Підгаєцький район – 11 осіб
Тернопільський район – 61 особа
Теребовлянський район – 38 осіб
Чортківський район – 53 особи
Шумський район – 20 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 жовтня (09:00): 172 483 випадки, 1509 нових
Львів – 797 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 жовтня (09:00): 99 898 випадків, 737 нових
Івано-Франківськ – 110 осіб
Богородчанський район – 50 осіб
Верховинський район – 6 осіб
Галицький район – 39 осіб
Городоцький район – 21 особа
Долинський район – 39 осіб
Калуський район – 77 осіб
Коломийський район – 108 осіб
Косівський район – 40 осіб
Надвірнянський район – 61 особа
Рогатинський район – 43 особи
Рожнятівський район – 25 осіб
Снятинський район – 74 особи
Тисмецький район – 34 особи
Тлумацький район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
24.10.2021