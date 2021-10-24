Галицькі хроніки COVID-19: 24 жовтня.

Станом на 09:00 24 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 358 954 хворих на сovid-19. За минулу добу 2893 нові випадки: 1509 – на Львівщині (проведено 3932 ПЛР-дослідження), 647 – на Тернопіллі (проведено 1863 ПЛР-дослідження) та 737 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 26 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 13 людей померло у Львівській області, восьмеро – у Тернопільській області, п'ятеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 жовтня (09:00): 86 573 випадки, 647 нових

Тернопіль – 78 осіб

Бережанський район – 23 особи

Бучацький район – 22 особи

Борщівський район – 44 особи

Гусятинський район – 33 особи

Заліщицький район – 22 особи

Збаразький район – 45 осіб

Зборівський район – 36 осіб

Кременецький район – 43 особи

Козівський район – 22 особи

Лановецький район – 31 особа

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 20 осіб

Підгаєцький район – 11 осіб

Тернопільський район – 61 особа

Теребовлянський район – 38 осіб

Чортківський район – 53 особи

Шумський район – 20 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 жовтня (09:00): 172 483 випадки, 1509 нових

Львів – 797 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 жовтня (09:00): 99 898 випадків, 737 нових

Івано-Франківськ – 110 осіб

Богородчанський район – 50 осіб

Верховинський район – 6 осіб

Галицький район – 39 осіб

Городоцький район – 21 особа

Долинський район – 39 осіб

Калуський район – 77 осіб

Коломийський район – 108 осіб

Косівський район – 40 осіб

Надвірнянський район – 61 особа

Рогатинський район – 43 особи

Рожнятівський район – 25 осіб

Снятинський район – 74 особи

Тисмецький район – 34 особи

Тлумацький район – 10 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.