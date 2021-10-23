Галицькі хроніки COVID-19: 23 жовтня.

Станом на 09:00 23 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 356 061 хворих на сovid-19. За минулу добу 2 949 нових випадки: 1754 – на Львівщині (проведено 3932 ПЛР-дослідження), 557 – на Тернопіллі (проведено 2282 ПЛР-дослідження) та 638 – на Івано-Франківщині (проведено 1876 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 39 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 21 людина померла у Львівській області, шестеро – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 жовтня (09:00): 85 926 випадків, 557 нових
(за даними Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 580 нових)
Тернопіль – 87 осіб
Тернопільський район – 47 осіб
Теребовлянський район – 25 осіб
Бережанський район – 25 осіб
Борщівський район – 47 осіб
Бучацький район – 38 осіб
Гусятинський район – 26 осіб
Заліщицький район – 33 особи
Зборівський район – 14 осіб
Збаразький район – 47 особа
Кременецький район – 54 особи
Лановецький район – 18 осіб
Монастириський район – 12 осіб
Козівський район – 17 осіб
Піволочиський район – 23 особи
Підгаєцький район – 8 осіб
Чортківський район – 51 особа
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 жовтня (09:00): 170 974 випадки, 1754 нових
Львів – 743 особи
Бродівський район – 35 осіб
Буський район – 15 осіб
Городоцький район – 43 особи
Дрогобицький район – 67 осіб
Жидачівський район – 31 особа
Жовківський район – 80 осіб
Золочівський район – 19 осіб
Кам'янко-Бузький район – 49 осіб
Миколаївський район – 82 особи
Мостиський район – 12 осіб
Перемишлянський район – 47 осіб
Пустомитівський район – 133 особи
Радехівський район – 32 особи
Самбірський район – 50 осіб
Сколівський район – 7 осіб
Сокальський район – 131 особа
Старосамбірський район – 18 осіб
Стрийський район – 69 осіб
Турківський район – 13 осіб
Яворівський район – 78 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 жовтня (09:00): 99 161 випадок, 638 нових
Івано-Франківськ – 170 осіб
Богородчанський район – 25 осіб
Галицький район – 40 осіб
Городенківський район 12 осіб
Долинський район – 57 осіб
Калуський район – 33 особи
Коломийський район 75 осіб
Косівський район – 24 особи
Надвірнянський район – 60 осіб
Снятинський район 29 осіб
Рогатинський район – 5 осіб
Рожнятівський район 23 особи
Тисменицький район – 22 особи
Тлумацький район – 35 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
23.10.2021