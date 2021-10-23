Галицькі хроніки COVID-19: 23 жовтня.

Станом на 09:00 23 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 356 061 хворих на сovid-19. За минулу добу 2 949 нових випадки: 1754 – на Львівщині (проведено 3932 ПЛР-дослідження), 557 – на Тернопіллі (проведено 2282 ПЛР-дослідження) та 638 – на Івано-Франківщині (проведено 1876 ПЛР-дослідження).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 39 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 21 людина померла у Львівській області,  шестеро – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 жовтня (09:00): 85 926 випадків, 557 нових

(за даними Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 580 нових)

 

Тернопіль – 87 осіб

Тернопільський район – 47 осіб

Теребовлянський район – 25 осіб

Бережанський район – 25 осіб

Борщівський район – 47 осіб

Бучацький район – 38 осіб

Гусятинський район – 26 осіб

Заліщицький район – 33 особи

Зборівський район – 14 осіб

Збаразький район – 47 особа

Кременецький район – 54 особи

Лановецький район – 18 осіб

Монастириський район – 12 осіб

Козівський район – 17 осіб

Піволочиський район – 23 особи

Підгаєцький район – 8 осіб

Чортківський район – 51 особа

Шумський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 жовтня (09:00): 170 974 випадки, 1754 нових

 

Львів – 743 особи

Бродівський район – 35 осіб

Буський район – 15 осіб

Городоцький район – 43 особи

Дрогобицький район – 67 осіб

Жидачівський район – 31 особа

Жовківський район – 80 осіб

Золочівський район – 19 осіб

Кам'янко-Бузький район – 49 осіб

Миколаївський район – 82 особи

Мостиський район – 12 осіб

Перемишлянський район – 47 осіб

Пустомитівський район – 133 особи

Радехівський район – 32 особи

Самбірський район – 50 осіб

Сколівський район – 7 осіб

Сокальський район – 131 особа

Старосамбірський район – 18 осіб

Стрийський район – 69 осіб

Турківський район – 13 осіб

Яворівський район – 78 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 жовтня (09:00): 99 161 випадок, 638 нових

 

Івано-Франківськ – 170 осіб

Богородчанський район – 25 осіб

Галицький район – 40 осіб

Городенківський район 12 осіб

Долинський район – 57 осіб

Калуський район – 33 особи

Коломийський район 75 осіб

Косівський район – 24 особи

Надвірнянський район – 60 осіб

Снятинський район 29 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

Рожнятівський район  23 особи

Тисменицький район – 22 особи

Тлумацький район – 35 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

23.10.2021

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